ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Платит Европа, хвалят США
Главный дипломат Еврокомиссии заявила, что оружие Киеву будет поставлять Европа, а не США, так как именно ЕС будет платить за поставки
Платит Европа, хвалят США
Кая Каллас / Reuters
17 июля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп на этой неделе объявил о новом способе поддержать Украину — он предложил европейским странам передать Киеву оружие, а взамен купить американские системы. Эта стратегия вызвала напряженность в отношениях США и ЕС: европейские лидеры задаются вопросом, кто на самом деле оплачивает поставки.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас 16 июля прямо раскритиковала Трампа.

«Если платим мы, значит, это наша поддержка. Нельзя приписывать себе заслуги, если счет оплачивает кто-то другой», — уточнила дипломат.

Трамп объявил, что зенитные ракетные комплексы Patriot — ключевой элемент обороны украинских городов — скоро прибудут в Киев. При этом он продолжает настаивать, что это именно американская помощь, а не европейская. Детали поставок пока остаются неясными, уточняет Guardian. В НАТО заявили, что переговоры еще продолжаются, о срочных поставках говорить рано. Один дипломат отметил: «Все, как всегда, кроется в деталях».

Ожидается, что на следующей неделе главнокомандующий силами НАТО созовет встречу стран, владеющих системами Patriot, чтобы решить, кто из союзников передаст комплексы Украине. Германия, Норвегия, Швеция и Нидерланды уже выразили готовность участвовать. Но многие были ошеломлены заявлением Трампа: дипломаты как минимум двух стран узнали о плане только после его объявления.

Теперь европейским странам предстоит тяжелый выбор — передавать ли дефицитные системы, которые они считают важными для своей собственной безопасности, или отказаться. Некоторые, как Греция и Испания, уже заявили, что не будут передавать свои системы ПВО. Франция и Чехия также отказались спонсировать вооружение Киева.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский поручил нарастить отечественное производство вооружений. Он заявил, что в течение шести месяцев половина используемого на фронте оружия должна быть украинского производства.

«Сейчас доля — 40%, но мы достигнем 50%, пусть это и непросто», — отметил президент 15 июля.

Пока Украина ждет, Европа спорит, а Трамп приписывает себе чужие достижения, умело использовав европейские деньги для своего пиара.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us