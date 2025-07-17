Президент США Дональд Трамп на этой неделе объявил о новом способе поддержать Украину — он предложил европейским странам передать Киеву оружие, а взамен купить американские системы. Эта стратегия вызвала напряженность в отношениях США и ЕС: европейские лидеры задаются вопросом, кто на самом деле оплачивает поставки.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас 16 июля прямо раскритиковала Трампа.

«Если платим мы, значит, это наша поддержка. Нельзя приписывать себе заслуги, если счет оплачивает кто-то другой», — уточнила дипломат.

Трамп объявил, что зенитные ракетные комплексы Patriot — ключевой элемент обороны украинских городов — скоро прибудут в Киев. При этом он продолжает настаивать, что это именно американская помощь, а не европейская. Детали поставок пока остаются неясными, уточняет Guardian. В НАТО заявили, что переговоры еще продолжаются, о срочных поставках говорить рано. Один дипломат отметил: «Все, как всегда, кроется в деталях».

Ожидается, что на следующей неделе главнокомандующий силами НАТО созовет встречу стран, владеющих системами Patriot, чтобы решить, кто из союзников передаст комплексы Украине. Германия, Норвегия, Швеция и Нидерланды уже выразили готовность участвовать. Но многие были ошеломлены заявлением Трампа: дипломаты как минимум двух стран узнали о плане только после его объявления.

Теперь европейским странам предстоит тяжелый выбор — передавать ли дефицитные системы, которые они считают важными для своей собственной безопасности, или отказаться. Некоторые, как Греция и Испания, уже заявили, что не будут передавать свои системы ПВО. Франция и Чехия также отказались спонсировать вооружение Киева.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский поручил нарастить отечественное производство вооружений. Он заявил, что в течение шести месяцев половина используемого на фронте оружия должна быть украинского производства.

«Сейчас доля — 40%, но мы достигнем 50%, пусть это и непросто», — отметил президент 15 июля.

Пока Украина ждет, Европа спорит, а Трамп приписывает себе чужие достижения, умело использовав европейские деньги для своего пиара.