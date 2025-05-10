ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Макрон: армия Украины — первая линия, войска союзников — вторая
Макрон и Стармер заявили в Киеве, что иностранный контингент может стать частью мирных договоренностей, но основную роль в обеспечении безопасности должна сыграть украинская армия
Макрон: армия Украины — первая линия, войска союзников — вторая
Эммануэль Макрон и Кир Стармер в Киеве / AP
10 мая 2025 г.

Иностранный военный контингент может стать частью будущих мирных соглашений, но ведущая роль в обеспечении безопасности останется за украинскими вооруженными силами. Об этом заявили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече с журналистами в Киеве.

После завершения саммита «коалиции желающих», прошедшего в Киеве, оба лидера признали, что согласия по параметрам, численности или размещению возможного западного контингента пока нет.

«Продолжается дискуссия всех партнеров под руководством Франции и Британии. Могу ли я объявить результат? Пока нет. Мы работаем над вариантами. И многое зависит от ответа России. Когда он будет, мы определим наиболее эффективный подход», — сказал Макрон.

Президент подтвердил, что вариант направления в Украину военных из Франции, Великобритании и других стран действительно рассматривается. По его словам, «силы сдерживания — это опция», но все будет зависеть от хода переговоров между Украиной и Россией.

Премьер-министр Великобритании поддержал Макрона. Он заявил, что контингент — важный элемент будущего соглашения.

«Если не будет контингента, (президент РФ Владимир) Путин с большой вероятностью нарушит соглашение. Он не раз уже пренебрегал договоренностями. Нам нужен длительный мир. Мир на месяцы или несколько лет — это не вариант», — сказал Стармер.

Оба лидера подчеркнули, что западные силы не будут единственной гарантией безопасности.

«Гарантии будут состоять из нескольких уровней. Первый эшелон — украинская армия. Второй — силы сдерживания», — пояснил Макрон. Кир Стармер добавил, что важно усилить украинскую армию, чтобы она стала главным элементом сдерживания.

Как сообщалось ранее, 10 мая по итогам саммита стало известно, что США и ЕС договорились о резком усилении санкций против России в случае отказа Кремля от перемирия. Также Стармер сообщил, что ограничения в отношении Москвы не будут ослаблены «до самого конца».

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая после переговоров, раскритиковал идею создания демилитаризованной зоны на линии разграничения с Россией, предложенную Джеком Келлогом.

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