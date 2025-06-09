Движение за свободу информации в Израиле выступило с требованием опубликовать независимый и полный медицинский отчет о состоянии премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщило 9 июня издание Channel 12.

Председатель правления организации Хиддаи Негев напомнил, что последняя информация о здоровье главы правительства была опубликована еще в феврале 2025 года. В документе утверждалось, что Нетаньяху не полностью зависит от установленного в июле 2023 года кардиостимулятора и не страдает сердечной недостаточностью.

«Нетаньяху уже за 75. Есть неопределенность относительно его физического и когнитивного состояния. Следовало бы представить независимый, подробный и публичный медицинский отчет», — заявил Негев.

По данным движения, с 2023 года во всех зарубежных поездках, особенно в США, премьеру сопутствует специальная медицинская бригада.

В сюжете Channel 12 также приведено мнение профессора Йехуды Адлера — бывшего президента Европейского кардиологического общества.

«У Нетаньяху сердечное заболевание. Кардиостимулятор был установлен не просто так — это устройство спасает жизнь. И если оно выйдет из строя, наличие врача рядом — вопрос жизни и смерти», — сказал Адлер.

Нетаньяху остается самым долго правящим премьер-министром в истории Израиля. В июле 2023 года ему был установлен кардиостимулятор, а в декабре 2024 года он перенес операцию на простате.