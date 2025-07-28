Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война в регионе «еще далека от завершения». Он пообещал, что еврейское государство продолжит вести боевые действия и в секторе Газа, и в Йемене, назвав противников «дикарями».

Выступая перед управлением военной разведки, Нетаньяху подчеркнул, что израильское правительство сосредоточено на победе в секторе Газа, заявив, что страна «не отступит от этой цели ни на минуту». Хуситов израильский премьер назвал «дикарями с юга», пообещав «разобраться с ними».

Тем временем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на конференции по двухгосударственному решению палестино-израильского конфликта осудил действия Израиля на оккупированных территориях и провокации израильского правительства относительно статуса палестинского Западного берега.

«Ползучая аннексия оккупированного Западного берега незаконна. Она должна прекратиться. Полное разрушение сектора Газа недопустимо. Оно также должно остановиться», — заявил он.

Гутерриш подчеркнул, что односторонние действия израильского правительства, подрывающие возможность создания двух государств, неприемлемы и должны быть прекращены. По его словам, эти шаги ставят под угрозу мирное урегулирование конфликта между израильтянами и палестинцами.

Хуситы начали атаки на израильские и связанные с еврейским государством суда в конце 2023 года после начала агрессии в Газе. В июле 2025 года Израиль объявил о начале своей операции против хуситов под названием «Черный флаг». Армия Израиля нанесла удары по ряду объектов на побережье Йемена, включая порты Ходейда, Салиф и Рас-Иса, электростанцию Рас-Катиб.

Накануне йеменское движение оповестило о четвертой фазе морской блокады Израиля, пригрозив атаками на суда любых стран, сотрудничающих с израильскими портами. «Их корабли станут мишенью наших беспилотников и ракет в любом месте, где мы сможем их достать», — заявил официальный представитель хуситов Яхья Сариа.

Тем временем сектор Газа находится в условиях тяжелейшего кризиса. Израильская блокада и постоянные удары вызвали рост голода, дефицит воды, медикаментов и средств гигиены. Число жертв среди детей и гражданского населения продолжает расти.