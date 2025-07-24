ВОЙНА В ГАЗЕ
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Новый фильм «Супермен» — про Газу?
Несмотря на отговорки авторов, зрители бурно обсуждают яркие аллюзии на израильско-палестинский конфликт в сюжете картины
Новый фильм «Супермен» — про Газу?
/ AP
24 июля 2025 г.

Новый фильм «Супермен» стал кассовым хитом, собрав более $406 млн по всему миру, но вызвал бурные дебаты из-за схожести с событиями в Газе. В центре сюжета — конфликт между вымышленными странами: поддерживаемая США Боравия пытается оккупировать соседний бедный Джарханпур.

Пользователи соцсетей обратили внимание на кадры, перекликающиеся с образами из Газы: ребенок с флагом на фоне вторжения, забор на фоне пустынного пейзажа и кастинг, в котором жители Джарханпура изображены актерами ближневосточного, южноазиатского и африканского происхождения, а боравийцы — белыми.

Израильское диппредставительство в Лос-Анджелесе косвенно отреагировал двумя публикациями в Facebook с подписью «Настоящие супергерои» и фотографиями израильских солдат.

Однако режиссер Джеймс Ганн утверждает, что работа над сценарием и визуальной концепцией фильма началась задолго до 7 октября 2023 года — даты начала войны. Он подчеркивает, что лента «не содержит прямых отсылок» к ближневосточному конфликту, хотя и «говорит о политике, морали и доброте».

Тем не менее съемки стартовали уже после начала войны — в феврале 2024-го. Это подогревает интерес зрителей, обсуждающих на онлайн-форумах вроде Reddit возможные параллели с событиями в Газе и влияние фильма на восприятие происходящего.

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