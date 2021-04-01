Российская телеведущая и певица Ольга Бузова проводит на своей странице в Instagram розыгрыш, победитель которого получит автомобиль BMW или денежный приз размером в ₽2 миллиона. Внимание пользователей привлекло то, что среди организаторов гива (раздачи призов) – люди, связанные с окружением главы Чечни Рамзана Кадырова.

На Бузову подписаны 23 миллионов человек и для участия в розыгрыше им нужно будет подписаться на:

– @khamzat_chimaev – приятеля Кадырова и бойца UFC Хамзата Чимаева, ныне проживающего с семьей в Швеции. Недавно Кадыров вывез его из Стокгольма в Грозный на частном самолете;

– @za_kra_cherhigov_95 – начальника управления ГИБДД по Чечне Идриса Черхигова;

– @ya_pomoshnik_kra_95 – анонимный канал, в котором появляются публикации от имени Кадырова. Есть предположения, что аккаунт, в описании которого указано Visit Chechnya («Приезжайте в Чечню»), принадлежит самому главе Чечни.

Примечательно, что стоимость рекламного поста в аккаунте Ольги Бузовой, по данным СМИ, может составлять от полумиллиона рублей.

Ранее популярные исполнители Егор Крид (Егор Булаткин), Тимати (Ильдар Юнусов) и Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн), известные дружественными отношениями c Рамзаном Кадыровым, пообещали черный Rolls Royce одному из тех, кто подпишется на Instagram-аккаунты, в том числе связанные с семьей чеченского политика: @ya_pomoshnik_kra_95, супруги главы Чечни Медни (@za_kra_medni) и их сыновей сыновей Адама (@adam_benoevsky_095), Али (@za_kadyrova_ali), Ахмата (@za_kadyrova_akhmat).

Instagram усовершенствовал свою систему распознавания ботов и в связанных с семьей Кадырова аккаунтах начались проблемы с подписчиками и комментариями. Вероятно, по этой причине чеченский политик, желающий сохранять медиа-влияние и внушительные показатели в соцсетях, активно прибегает к помощи близких к нему звезд российской эстрады.

Так, одиозный рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) сообщил, что занимался раскруткой Instagram-аккаунтов шести членов семьи Рамзана Кадырова и двух его приближенных, взяв за каждый по ₽400 тысяч.

Популярный в Instagram блогер Михаил Литвин с 12 миллионами подписчиков тоже запустил гив с розыгрышем черного Range Rover среди пользователей, которые подпишутся на те же аккаунты, на которые подписан сам Литвин. Среди всего 137 аккаунтов более десятка связаны с окружением Рамзана Кадырова.

Напомним, 23 декабря 2017 года компания Facebook заблокировала аккаунты главы Чечни в Instagram и Facebook, так как политик был внесен в санкционный список Минфина США. За три дня до блокировки Кадыров попал в «список Магнитского», при этом другие фигуранты списка спокойно пользовались социальными сетями и далее.