Чемпионат мира по боксу среди мужчин 2023 года впервые пройдет в Ташкенте, заявил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

«Я рад объявить, что Узбекистан, страна с сильными боксерами и чемпионским характером, станет хозяйкой чемпионата мира 2023 года, – сказал Кремлев. – Я уверен в высоком уровне организации турнира, огромной поддержке болельщиков и зрелищных боях», – приводит ТАСС слова Кремлева.

Чемпионат мира 2019 года прошел в российском Екатеринбурге. В командном зачете сборная России заняла второе место с тремя золотыми и одной бронзовой медалью, первой стала команда Узбекистана.

Чемпионат мира 2021 года состоится с 10 по 24 апреля в Белграде.

Ранее 16 марта в Стамбуле стартовал Международный турнир по боксу «Босфор».

Президент Федерации бокса Турции Эйюп Гозгеч сообщил, что в турнире приняли участие 30 стран и около 250 спортсменов. По его словам, турецкие спортсмены продолжают готовиться к Олимпийским играм в Токио.