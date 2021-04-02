Правительство РФ решило отложить до 2026 года строительство первой железной дороги в Туве Элегест – Кызыл – Курагино. Это следует из соответствующего распоряжения, опубликованного на сайте кабмина.

Идея проекта зародилась в 2002 году, официальный старт ему в 2011 году дал Владимир Путин, занимавший на тот момент должность премьер-министра.

Магистраль длиной более 400 км должна была связать Туву с Красноярским краем, а также обеспечить транспортировку с Элегестского угольного месторождения (принадлежит ТЭПК) с запасами 776 миллионами тонн коксующегося угля.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол оценивал стоимость строительства железной дороги в 2019 году более чем в ₽200 миллиардов. В то же время лоббист этого проекта, владелец Тувинской энергетической промышленной корпорации и бизнесмен чеченского происхождения Руслан Байсаров заявил, что инвестиции в проект составят около ₽360 миллиардов.

В эту сумму входят затраты на освоение месторождения, строительство портового терминала в Ванино (Хабаровский край) и строительство самой железной дороги. Инвестиции в строительство ветки составляют около ₽126,6 миллиарда (без НДС, в ценах 2017 года), уточняли в РЖД.

Завершить строительство железнодорожной магистрали планировалось к 2024 году. Теперь срок исполнения обязательств по этому проекту будет отложен по меньшей мере на пять лет. Соглашение о приостановке строительства также будет исключать какие-либо штрафные санкции, концессионную плату и взаимные претензии сторон.

В РЖД и Минтрансе РФ отказались давать комментарии по этому поводу.

Ранее источники «Интерфакса» объясняли ситуацию тем, что финансовая модель строительства дороги в Туве не раз менялась и до сих пор не одобрена. Первоначально для строительства планировалось использовать средства из Фонда национального благосостояния, которые сейчас идут на поддержку экономики.

В декабре 2011 года в 43-градусный мороз премьер-министр РФ Владимир Путин приехал на церемонию закладки железной дороги в Туву, на которой он забил кувалдой серебряный костыль в первое звено железной дороги. В разговоре с рабочими Путин пообещал, что «работа им предстоит большая, года на четыре как минимум».