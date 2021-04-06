Сотрудники Уральской оперативной таможни пресекли попытку контрабанды из Челябинской области запчастей танкового стабилизатора, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу уральского управления ФТС.

По данным издания, житель Челябинской области отправил через курьерскую службу 37 стабилизаторов частоты и 30 поляризационных реле. Для поставки мужчина предоставил в транспортно-логистическую компанию поддельную доверенность на экспорт. Он также перекрасил стабилизаторы, желая скрыть идентификационные номера и придать им новый вид.

Как отмечает издание, эти товары запрещены для свободной продажи и входят в номенклатуру главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны. Согласно заключению Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, стабилизаторы устанавливают в военной технике, в частности, в танках Т-72.

Южноуралец признался в попытке контрабанды. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда материалов и оборудования военной техники»). Ему грозит до семи лет колонии и штраф до 1 миллиона рублей.

В марте жителю Барнаула назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно после того, как выяснилось, что 53-летний мужчина попытался продать оптические прицелы, разместив объявления на торговых площадках. Следствие выяснило, что военную технику пожелали приобрести несколько иностранцев. Чтобы совершить сделку купли-продажи, барнаулец решил воспользоваться услугами «Почты России». В документах он указал, что один из прицелов представляет собой «промышленный оптический прибор, бывший в употреблении», а второй – «бывший в употреблении фотообъектив».

Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю, когда посылки находились в магистральном сортировочном центре. Выяснилось, что «промышленный оптический прибор» на самом деле оказался гранатометным оптическим прицелом ПГО-7В, а «фотообъектив» – оптическим прицелом ПУ Т-3 для артиллерийских систем.