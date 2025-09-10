НАТО отказалось трактовать нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками как нападение на страну, сообщил источник агентства Reuters.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные сбили несколько дронов, представлявших прямую угрозу жителям страны. Польское военное командование уточнило, что в операции участвовали истребители F-16, нидерландские F-35 и заправщики. Дроны были обнаружены радарами систем ПВО Patriot, но огонь по ним не открывали.

По словам источника Reuters, это первый случай, когда авиация НАТО действовала против «потенциальных угроз» в воздушном пространстве союзников.

Польская прокуратура подтвердила, что обломки беспилотников нашли у кладбища в Замостянском повяте рядом с границей Украины. Полиция также сообщила о повреждениях жилого дома в деревне Вырыки Люблинского воеводства. Пострадавших нет.



Из-за дронов Польша временно закрыла часть воздушного пространства, в том числе для рейсов из варшавского аэропорта имени Шопена.

Туск отметил, что находится в постоянном контакте с генсеком НАТО Марком Рютте. Пресс-секретарь альянса Элисон Харт написала в соцсети X, что консультации с Варшавой ведутся, но не стала уточнять, чьи именно дроны нарушили польское воздушное пространство — российские, белорусские или украинские.