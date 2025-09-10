НАТО отказалось трактовать нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками как нападение на страну, сообщил источник агентства Reuters.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные сбили несколько дронов, представлявших прямую угрозу жителям страны. Польское военное командование уточнило, что в операции участвовали истребители F-16, нидерландские F-35 и заправщики. Дроны были обнаружены радарами систем ПВО Patriot, но огонь по ним не открывали.
По словам источника Reuters, это первый случай, когда авиация НАТО действовала против «потенциальных угроз» в воздушном пространстве союзников.
Польская прокуратура подтвердила, что обломки беспилотников нашли у кладбища в Замостянском повяте рядом с границей Украины. Полиция также сообщила о повреждениях жилого дома в деревне Вырыки Люблинского воеводства. Пострадавших нет.
Из-за дронов Польша временно закрыла часть воздушного пространства, в том числе для рейсов из варшавского аэропорта имени Шопена.
Туск отметил, что находится в постоянном контакте с генсеком НАТО Марком Рютте. Пресс-секретарь альянса Элисон Харт написала в соцсети X, что консультации с Варшавой ведутся, но не стала уточнять, чьи именно дроны нарушили польское воздушное пространство — российские, белорусские или украинские.
Власти Польши рано утром 10 сентября провели экстренное заседание правительства, а президент Кароль Навроцкий встретился с Советом национальной безопасности. По его словам, обсуждалась возможность задействовать статью 4 Устава НАТО, предусматривающую консультации союзников в случае угрозы. На этой встрече будет решаться, задействовать ли Статью 5 — она предполагает коллективный ответ на нападение.
Польские СМИ напоминают, что подобные инциденты происходят не впервые. В ноябре 2022 года в селе Пшеводув, в восьми километрах от границы с Украиной, упали две ракеты. Тогда погибли два человека. Позднее Варшава заявила, что ракета принадлежала Украине, потому каких-либо последствий это не повлекло.
Министерство обороны России на момент публикации не прокомментировало инцидент.