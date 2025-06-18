Дональд Трамп сохраняет готовность к дипломатическому урегулированию обострившегося конфликта между Ираном и Израилем, пишет CNN со ссылкой на источники в Белом доме. По данным канала, Трамп все еще не решил, стоит ли применить военную силу против ядерных объектов Ирана.

По информации источников, Белый дом на протяжении последних выходных продолжал активно искать дипломатический выход из кризиса. Представители администрации отметили: такие усилия включали обращения к посредничеству Турции, Омана, Катара, Египта и Саудовской Аравии для восстановления диалога с Тегераном.

Тем не менее, поздно вечером 17 июня президент допустил, что его терпение может быть исчерпано.

«Я не особенно расположен к переговорам с Ираном», — сказал он журналистам на борту Air Force One, возвращаясь в Вашингтон после саммита G7. Он добавил, что цель США — это «не перемирие, а реальное завершение конфликта».

Позже, выступая в социальных сетях, Трамп ужесточил риторику, призвав к «БЕЗУСЛОВНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ» Ирана и заявив, что США располагают точной информацией о местонахождении высшего руководства Ирана, хотя при этом подчеркнул: «Мы не собираемся устранять его (имеется в виду верховный лидер Али Хаменеи). По крайней мере, пока».

Несмотря на ужесточение заявлений, источники CNN подчеркивают: Трамп по-прежнему рассматривает дипломатическое урегулирование как предпочтительный путь — при условии, что Иран пойдет на существенные уступки.

В последние дни Министерство обороны США перебросило в регион более 30 самолетов-заправщиков. Как отмечают аналитики, эти меры направлены на расширение оперативных возможностей США и предоставление Белому дому гибких вариантов реагирования — включая возможность совместных ударов с Израилем по иранским ядерным объектам, если переговоры окончательно зайдут в тупик.

Однако внутри Республиканской партии сохраняется раскол. Сенатор Джей Ди Ванс напомнил 17 июня, что избиратели по-прежнему опасаются вовлечения США в новую затяжную войну. «Люди имеют право опасаться очередного зарубежного конфликта после 25 лет ошибочной внешней политики», — написал он в X (бывший Twitter).



