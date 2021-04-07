Советник президента России Валентин Юмашев и его жена Татьяна, дочь Бориса Ельцина, владеют элитной недвижимостью на французском острове Сен-Бартелеми в Карибском море. Об этом говорится в совместном расследовании центра «Трансперенси интернешнл – Россия» и «Важных историй».

По информации издания, изучившего данные французского коммерческого реестра, Юмашевы в 2020 году приобрели компанию CDA, зарегистрированную на острове, в округе Анс-де-Кайе на Карибах. В оформленной на юриста доверенности при регистрации сообщалось, что компания создана «для приобретения объектов недвижимости». С этим документом Юмашевы оформили у нотариуса документы на приобретение дома на острове, утверждают авторы расследования.

Согласно данным выписки из договора купли-продажи, площадь объекта – 2,5 тыс. кв. м, он располагается в 160 метрах от океана. В доме есть шесть спален, восемь ванных комнат, спортзал, массажный кабинет, бассейн и джакузи. Вилла была куплена за 15 миллионов евро.

Юмашев подтвердил «Важным историям», что купил дом на Карибах. Он подчеркнул, что недвижимость куплена на «заработанные деньги и кредит из российского банка». По его словам, в последние годы его основные источники дохода – «дивиденды от акций En+, консалтинговая деятельность и работа в совете директоров».

Он упомянул, что с декабря 1998 года является частным лицом. «С момента, когда я покинул должность главы администрации президента Ельцина, я ни одного дня не был чиновником или государственным служащим», – отметил Юмашев, добавив, что является советником президента России Владимира Путина «на общественных началах».

В 1997–1998 годах Валентин Юмашев был главой администрации президента. С 1998 года он до сих пор является советником президента на общественных началах. Татьяна Юмашева в 1996–1999 годах была советником своего отца.

Остров Сен-Бартелеми открылв Карибском море в 1493 году Христофор Колумб. В XVII веке он был штабом французских пиратов, которые свозили и прятали здесь награбленные сокровища. В XVIII веке шведы, которые там правили на тот момент, сделали остров зоной беспошлинной торговли. В 1878 году Франция выкупила остров, а в 1946 году Сен-Бартелеми стал округом заморского департамента Гваделупы. После отделения от Гваделупы с 2007 года Сен-Бартелеми имеет статус заморского сообщества. Участки и недвижимость на острове принадлежали бизнесмену Дэвиду Рокфеллеру, танцовщику Михаилу Барышникову, а также бизнесмену Роману Абрамовичу.