Европейский союз рассматривает 10 возможных шагов в ответ на действия Израиля в Газе и на оккупированном Западном берегу. Этот список предложила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас, которая представит его на заседании Совета иностранных дел в Брюсселе на этой неделе. Однако большинство стран-членов пока не готовы поддержать даже один из вариантов, сообщает Euronews.

Среди предложенных мер — приостановка безвизового режима в ЕС для израильтян, запрет на импорт продукции незаконных еврейских поселений, прекращение политического диалога и ограничение доступа Израиля к программам ЕС. Некоторые шаги, такие как приостановка торговых преференций и соглашения о воздушном сообщении, могут быть приняты квалифицированным большинством. Для других, включая полное прекращение действия Соглашения об ассоциации ЕС–Израиль, потребуется единогласная поддержка всех 27 государств ЕС.

Изначально Каллас планировала предложить только пять мер, но затем расширила перечень до десяти, включив в него шаги, которые страны-члены могут предпринять самостоятельно, без участия Еврокомиссии.

Однако страны ЕС пока не проявляют желания действовать, уточняет Euronews. Многие предпочитают подождать результатов нового гуманитарного соглашения, достигнутого на прошлой неделе при посредничестве Каллас. В рамках этой договоренности Израиль обещал открыть пограничный переход Зиким, допустить поставки топлива и начать восстановление водопроводной инфраструктуры. Также была возобновлена работа иорданского маршрута доставки помощи. Однако все это лишь капля в море: Тель-Авив по-прежнему не допускает ООН к распределению помощи.

Мнения в ЕС по-прежнему расходятся. Германия, Венгрия, Италия и Чехия не поддерживают введение санкций, если ситуация в Газе начнет улучшаться. В то же время Ирландия и Испания выступают за решительные действия: ирландцы уже начали проверку импорта из израильских поселений, став первой ставкой ЕС, запретившей закупать продукцию незаконных поселенцев.

Будет ли предпринят следующий шаг, зависит от того, выполнит ли Израиль достигнутые договоренности. Впрочем, Тель-Авив в последние дни показывает, что не намерен заботиться о гуманитарной ситуации в Газе: 13 июля израильские военные ударили по группе детей, которые шли за водой. Погибли шесть детей, еще 17 человек получили ранения.



