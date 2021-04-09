Власти Китая приговорили к смертной казни с двухлетней отсрочкой двух бывших чиновников из Синьцзян-Уйгурского автономного района. Бывший глава департамента образования автономного района Саттар Савут и бывший руководитель департамента юстиции Ширзат Бавудун обвиняются в сепаратизме и получении взяток.

Председатель верховного суда Синьцзян-Уйгурского автономного района Ван Лангтао рассказал журналистам, что оба чиновника признали себя виновными и не намерены подавать апелляцию.

Ширзат Бавудун был осужден за «раскол страны» и сговор с Исламским движением Восточного Туркестана. Согласно обвинительному заключению, он вел незаконную религиозную деятельность на свадьбе своей дочери и получил взятки на общую сумму 11,12 млн юаней (1,7 млн долларов).

Саттар Савут, согласно обвинению, включил призывы к этническому сепаратизму, насилию, терроризму и религиозному экстремизму в учебники на языках меньшинств. Как считает суд, под влиянием этих учебников несколько человек, ныне уже осужденных, участвовали в терактах в Урумчи 5 июля 2009 года и 30 апреля 2014 года или стали ключевыми членами сепаратистской группировки, возглавляемой бывшим преподавателем колледжа Ильхамом Тохти.

Международное сообщество регулярно выступает с критикой Пекина из-за притеснений уйгуров с предоставлением доказательств массовых задержаний в провинции Синьцзян, слежки, а также других нарушений прав человека. Первой страной, назвавшей действия Китая против уйгуров геноцидом, стали США.

Еще в начале лета 2020 года бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал закон о введении санкций против официальных лиц и организаций Китая, которые, по мнению Вашингтона, нарушают права уйгуров и других мусульманских общин. Закон предусматривает заморозку активов и визовые ограничения.

В феврале 2021 года Палата общин, нижняя палата парламента Канады, проголосовала за то, чтобы квалифицировать нарушение Китаем прав человека в отношении уйгуров как геноцид. Аналогичное решение принял также законодательный орган Нидерландов.

На минувшей неделе уйгурский вопрос поднял шеф турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу во время встречи с главой МИД КНР Ваном И. Он выразил обеспокоенность относительно их положения и подчеркнул необходимость соблюдения прав человека.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, известном также как Восточный Туркестан, проживает 11 миллионов уйгуров и представителей других тюркских народов, исповедующих ислам. Мировые СМИ и многочисленные правозащитники неоднократно сообщали о систематической кампании по уничтожению культовых сооружений, запрету совершения религиозных обрядов и чтению Корана. Некоторых мусульман насильно заставляли есть свинину, пить алкоголь, женщин принуждали к стерилизации и т. д.

В сентябре 2018 года правозащитная организация Human Right Watch опубликовала доклад о преследовании мусульманского населения в Китае. В нем говорилось, что коммунистические власти массово и часто без повода задерживают уйгуров, помещая их в тюрьмы и воспитательные лагеря. По данным ООН, к декабрю 2018 года там находилось более 1 миллиона человек.

Власти Китая при этом отрицают все обвинения в притеснениях уйгуров и называет лагеря «образовательными центрами». По их словам, такие учреждения используются в целях борьбы с экстремизмом и для профессионального обучения.