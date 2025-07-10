Заместитель министра иностранных дел Турции Бурханеттин Дуран назначен главой Управления коммуникаций Администрации президента Турции. Об этом говорится в указе президента, опубликованном в Официальном вестнике в четверг.

Он сменил Фахреттина Алтуна, занимавшего эту должность с 25 июля 2018 года. Алтун продолжит работу в качестве главы Турецкого института по правам человека и равенству (TİHEK).

Бурханеттин Дуран окончил факультет политологии и международных отношений Университета Богазичи, а затем получил степень Ph.D. по политическим наукам в Университете Билькент.

Он был генеральным координатором фонда SETA и с 2018 года входил в Президентский совет по вопросам безопасности и внешней политики. В мае 2024 года Дуран был назначен заместителем министра иностранных дел.

Фахреттин Алтун подтвердил свое новое назначение в публикации в социальной сети, выразив благодарность президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за оказанное доверие и поддержку за годы работы.

«Я искренне благодарю нашего президента, который поручил мне эту должность, мою семью, всех коллег, кто неустанно трудился над Турецкой моделью коммуникации, а также всех представителей СМИ, которые твердо стояли на стороне истины», — написал он.

Алтун пожелал успехов своему преемнику, назвав Бурханеттина Дурана «ценным коллегой и братом», с которым он тесно сотрудничал на протяжении многих лет.