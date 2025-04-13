Президент Сирии Ахмед аш-Шара в воскресенье провел переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби. Это второй визит сирийского лидера в страны Персидского залива после прихода к власти в январе 2025 года.

Аш-Шара прибыл в сопровождении министра иностранных дел Эсада аш-Шейбани. Как сообщило сирийское агентство SANA, стороны обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы, подробности не раскрываются.

Первый зарубежный визит аш-Шара совершил в феврале в Саудовскую Аравию. Его правительство, сформированное после свержения Башара Асада в декабре, пытается укрепить связи с арабскими и западными странами, заверяя международное сообщество в готовности создать инклюзивную политическую систему.

ОАЭ выразили поддержку процессу восстановления Сирии «в интересах безопасности, стабильности и процветания народа», сообщает государственное агентство WAM.

На фоне продолжающегося экономического кризиса Сирия надеется на смягчение международных санкций, введенных в годы режима Асада.