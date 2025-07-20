Анкара выразила глубокую скорбь по поводу катастрофы, произошедшей 19 июля во время экскурсии по бухте Халонг во Вьетнаме. В официальном заявлении МИД Турции подчеркивается, что страна «с болью восприняла весть о человеческих жертвах» и передает соболезнования близким погибших и всему вьетнамскому народу.

В субботу днем туристическая лодка Wonder Sea перевернулась из-за внезапного шторма. На борту находились 53 человека, все — граждане Вьетнама. По официальным данным, 34 погибли, 8 числятся пропавшими без вести. Среди пассажиров было около 20 несовершеннолетних.

Спасателям удалось вытащить 11 человек, включая 14-летнего подростка, который провел четыре часа в ловушке под перевернутым корпусом судна. Спасательные работы продолжаются, несмотря на приближение нового тропического шторма «Випха», который может затруднить доступ к району крушения.

Бухта Халонг — один из самых популярных туристических регионов Вьетнама. Власти пообещали провести расследование причин трагедии и ужесточить меры безопасности для туристических судов в регионе.