ТУРЦИЯ
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Турция выразила соболезнования в связи с трагедией в бухте Халонг
МИД Турции отреагировал на гибель десятков человек при крушении туристической лодки во Вьетнаме
Турция выразила соболезнования в связи с трагедией в бухте Халонг
/ AFP
20 июля 2025 г.

Анкара выразила глубокую скорбь по поводу катастрофы, произошедшей 19 июля во время экскурсии по бухте Халонг во Вьетнаме. В официальном заявлении МИД Турции подчеркивается, что страна «с болью восприняла весть о человеческих жертвах» и передает соболезнования близким погибших и всему вьетнамскому народу.

В субботу днем туристическая лодка Wonder Sea перевернулась из-за внезапного шторма. На борту находились 53 человека, все — граждане Вьетнама. По официальным данным, 34 погибли, 8 числятся пропавшими без вести. Среди пассажиров было около 20 несовершеннолетних.

Спасателям удалось вытащить 11 человек, включая 14-летнего подростка, который провел четыре часа в ловушке под перевернутым корпусом судна. Спасательные работы продолжаются, несмотря на приближение нового тропического шторма «Випха», который может затруднить доступ к району крушения.

Бухта Халонг — один из самых популярных туристических регионов Вьетнама. Власти пообещали провести расследование причин трагедии и ужесточить меры безопасности для туристических судов в регионе.

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