В понедельник Великобритания, Франция, Италия, Япония, Испания и еще 20 стран призвали к немедленному прекращению войны в секторе Газа. В совместном заявлении подчеркивается, что модель доставки гуманитарной помощи, используемая израильским правительством, опасна, способствует нестабильности и лишает жителей Газы человеческого достоинства.

Страны-участницы заявили, что страдания гражданского населения в Газе достигли критического уровня. Они осудили ограничения на поставки помощи, а также гибель мирных жителей, включая детей, которые пытаются обеспечить себя базовыми потребностями, такими как вода и еда. Подписанты назвали такую ситуацию недопустимой и требующей немедленного решения.

В заявлении содержится призыв к израильскому правительству снять ограничения на поток гуманитарной помощи и обеспечить безопасную и эффективную работу ООН и гуманитарных организаций. Страны подчеркнули необходимость срочных мер для выполнения этой задачи.

Подписавшие заявление выразили готовность предпринять дополнительные шаги для поддержки немедленного прекращения огня и создания политического пути к безопасности и миру для израильтян, палестинцев и всего региона.

Документ подписали комиссар ЕС по вопросам равенства, готовности и кризисного управления, а также министры иностранных дел Австралии, Австрии, Бельгии, Канады, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Исландии, Ирландии, Италии, Японии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

Население Газы, насчитывающее более 2 миллионов человек, сталкивается с острой нехваткой продовольствия и других предметов первой необходимости. Агентство ООН по делам палестинских беженцев заявило в понедельник, что оно «получает отчаянные сообщения о голоде» от своих сотрудников в Газе, поскольку палестинская территория испытывает растущий уровень голода.

«Страдания в Газе созданы руками человека, и это должно быть остановлено, — говорится в сообщении. — Снимите блокаду, а также обеспечьте безопасную и масштабную доставку гуманитарной помощи».