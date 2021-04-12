Установление советской властью границ республик Центральной Азии без учета местных особенностей, а также создание анклавов (ограниченных территорий одного государства на территории другого) до сих пор создают серьезные сложности во взаимоотношениях между государствами региона. Напряженная обстановка на границах неоднократно приводила к различным инцидентам – перекрытию дорог, массовым дракам и ситуациям на грани войны. Решение этих сложных задач стало вызовом для стран Центральной Азии.

Анклавы раздора

Согласно статистике, в среднем в Центральной Азии ежегодно происходят более 10 приграничных и пограничных конфликтов, включая вооруженные.

Наибольшее их количество пришлось на 2013 г., когда было зафиксировано 41 столкновение между гражданским населением и пограничниками сторон. При этом их основная часть была привязана к приграничным участкам анклавов. В 2017 г. на границе Кыргызстана с Таджикистаном и Узбекистаном произошло 14 противостояний, которые продолжились и в начале 2018 г.

Население анклавов не видит смысла в границах. Они препятствуют перемещению товаров и людей и способствуют росту коррупции. В Ферганской долине, веками служившей местом встречи трех государств (Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан), недовольство ощущается особенно остро. Вся долина оказалась местом соседства многочисленных анклавов, из которых только крупных насчитывается восемь. Четыре из них: Сох, Чон-Гара, Шахимардан, Джангайл – принадлежат Узбекистану, но находятся внутри Кыргызстана. Три анклава имеет Таджикистан: Ворух и Западная Калача в Кыргызстане и Сарвак в Узбекистане. Кыргызстану достался анклав Барак, находящийся в Узбекистане.

Самая главная проблема анклавов – несогласованные границы. До сих пор не во всех случаях можно с уверенностью сказать, где земля самого анклава, а где – окружающего его государства. Из-за этого на один и тот же колодец, пруд или пастбище могут претендовать обе стороны. Местные жители активно отстаивают свои земли, и уступать никто не готов. Въезд в эти анклавы, как и транзит через них, достаточно сложен, ибо каждое из государств создает препятствия для перемещения лиц из соседних стран.

Яркий пример – анклав Сох, самый большой в регионе. Это территория Узбекистана в Кыргызстане, большинство населения которой (около 60 тысяч) составляют таджики. Попасть в этот анклав просто так нельзя – территория обнесена погранзаставами. Именно в Сохе чаще всего происходят приграничные конфликты, во время которых граждане Узбекистана и Кыргызстана борются за доступ к источникам воды. Весной 2020 года таджики из сохского села Чашма и кыргызы села Чечме закидывали друг друга камнями и устраивали поджоги домов. В ходе этого конфликта пострадали около 200 человек.

Еще одна проблема Соха – дорога, связывающая анклав с узбекским городом Риштаном. Кыргызстан закрыл дорогу длиною 19 км еще в 2013 году после очередного конфликта. Периодически дорогу открывали, однако всего на несколько дней. Для того чтобы попасть в Узбекистан, жителям Соха приходилось ехать в объезд и преодолевать расстояние в 80 км.

Неподалеку от Соха в окружении территории Кыргызстана расположен еще один проблемный анклав – Ворух, принадлежащий Таджикистану. Из более чем 30 тысяч населения региона 99% являются таджиками. Жители анклава и прилегающих территорий взаимно обвиняют друг друга в заселении спорных участков.

В конфликт в Ворухе вовлечены не только местные жители, но и две страны. Таджикистан и Кыргызстан претендуют на водозабор из Торткульского водохранилища, с помощью которого можно контролировать реку, обеспечивающую водой земледельцев обеих стран. Пик конфликта пришелся на март 2019 года, когда из-за споров в связи со строительством дороги Ак-Сай-Тагымдык погибли 2 человека и около 20 пострадало.

Хотя ситуация в остальных анклавах Центральной Азии менее напряженная, чем в Сохе и Варухе, трудности у их жителей такие же – пограничные заставы и отдаленность от пастбищ.

Решение, которого ждут народы

Развязать узел нерешенных проблем с анклавами вызвался президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Как сообщает Gazeta.Uz, 11 марта в его резиденции прошли переговоры с лидером Кыргызстана Садыром Жапаровым. Мирзиёв не скупился на слова, назвав кыргызов братским народом, с которым узбеков связывают узы дружбы и добрососедства. На брифинге для журналистов по итогам переговоров он заявил, что пограничные вопросы с Кыргызстаном будут решены за три месяца.

«Мы впервые за всю историю наших отношений по границе договорились конкретно: что, кто и когда должны сделать. Это очень чувствительная проблема, решения которой ждут наши народы», – сказал он.

Президент Жапаров, в свою очередь, назвал развитие дружеских отношений с Узбекистаном одним из главных приоритетов внешней политики своей страны. По его словам, завершение юридического оформления госграницы двух стран даст новый импульс отношениям Бишкека и Ташкента. «Убежден, что мы сообща сможем прийти к взаимовыгодному решению пограничных вопросов», – подчеркнул Жапаров.

Договоренность двух сторон на практике означает взаимные уступки: Кыргызстан открыл через свою территорию транспортное и авиационное сообщение Узбекистана с анклавом Сох и позволил жителям анклава свободно передвигаться через государственную границу.

В свою очередь, узбекская сторона, как говорилось в официальном сообщениипресс-секретаря президента Кыргызстана Галины Байтерек, «готова более не претендовать на спорную местность Ункур-Тоо, которая до этого времени была предметом спора между жителями приграничья».

Ункур-Тоо: неначатая война

Кыргызстанский политолог Марс Сариев в интервью азербайджанскому изданию Haqqin.Az рассказал, что споры вокруг территории Ункур-Тоо (по-узбекски — Унгартепа) чуть не привели к войне между Узбекистаном и Кыргызстаном.

На территории этого горного массива площадью в 45 га еще с советских времен работает радиорелейная станция (РРС-24 «Кербен») для ретрансляции радиотелевещания, обеспечения телефонной связью с Ошской областью Кыргызстана.

После распада СССР между Узбекистаном и Кыргызстаном возникли трения по поводу принадлежности горы. В сентябре 2006 года по городам Кыргызстана прокатилась волна протестов в связи с сообщениями о том, что на заседании межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации территория была признана узбекской. Тогдашний президент Кыргызстана Курманбек Бакиев поддержал это решение.

Однако спустя 10 лет, после прихода к власти в Кыргызстане Алмазбека Атамбаева, вопрос принадлежности Ункур-Тоо вновь был поднят Бишкеком. В августе 2016 года узбекские силовики высадили десант, который задержал и вывез в приграничный узбекский город работавших на радиорелейной станции граждан Кыргызстана. На спорную территорию Ташкент отправил военных и бронетехнику.

В ответ кыргызские власти направили на Ункур-Тоо свой спецназ и несколько броневиков. На подступах к горе был задержан узбекский полицейский. Положение складывалось критическое, военные двух стран были наготове и лишь ожидали приказа к дальнейшим боевым действиям. В любой момент могла разразиться война. Однако стороны назревающего конфликта смогли остановиться и договориться о совместном и одновременном выводе как узбекских, так и кыргызских войск.

«То, что Узбекистан наконец-то признал этот горный массив кыргызской территорией, является стабилизирующим фактором в отношениях двух стран. У нас есть люди, которые считают, что Ташкент просто вернул нам то, что по праву принадлежало Кыргызстану.

Однако открытие транспортного коридора в узбекский анклав Сох на кыргызской территории – событие весьма положительное. Там проживают до 60 тысяч граждан Узбекистана таджикского происхождения, из-за часто происходят конфликты. Но теперь есть надежда, что наступит устойчивая стабильность и согласие», – выразил надежду политолог. Марс Сариев считает, что тот факт, что Ташкент и Бишкек нормализуют отношения, дает надежду на решение и других пограничных споров, в том числе между всеми государствами Центральной Азии.

Мир в обмен на территории

Готовность Ташкента к территориальным уступкам во имя сохранения мира между тюркскими государствами, несомненно, отвечает интересам всего региона. По такому принципу Узбекистан решил и вопрос с селом Барак, который является анклавом Кыргызстана. Барак перешел под узбекский суверенитет, а взамен Бишкек получил равный участок земли в Андижанской области Узбекистана.

Историки утверждают, что споры по поводу анклавов могут длиться не только годами, но и веками. А потому обмен территориями становится единственным правильным решением проблемы.

Доктор географических наук, специалист по приграничным вопросам из Кыргызстана Курманали Матикеев отмечает, что подобная практика существует во многих странах мира. В интервью кыргызской службе Радио Азаттык он заявил, что проблема только будет усиливаться, ведь население в анклаве растет.

«Поэтому нужно поставить точку путем обмена анклавами, землями. Единственное – надо хорошо изучить участки, подлежащие обмену. Если посоветуются с такими специалистами, как мы, географами, другими экспертами, мы можем дать свои рекомендации о том, какие земли можно обменивать, а какие не стоит. И в случае произведенного обмена жители этих анклавов должны покинуть территорию, а мы в свою очередь должны освободить участок, который передали другой стороне. После чего наши граждане станут жить в их домах, а они – в наших. Но хорошо, если такие предложения поступают от соседей. Без обмена анклавами споры на границе будут продолжаться», – уверен специалист.

Есть успешные примеры именно такого разрешения проблем, возникающих в анклавах. В 2010 году Узбекистан путем переселения населения решил вопрос казахского анклава Арнасай. Ташкент обеспечил выезд всех жителей села около 70 семей на «Большую землю» в Казахстан.

Таким образом, доставшиеся в наследство от СССР анклавы в странах Центральной Азии все еще являются источником споров между государствами и общественностью региона. Однако благодаря трезвой оценке ситуации правительствами региона анклавы все же не стали неразорвавшимися минами.

Государства Центральной Азии, следуя жизненному правилу — близкий сосед лучше дальних родственников, – перестраивают свою региональную политику в направлении развития добрососедских отношений с другими странами, а мир и взаимопонимание играют в этом особую роль.