Для мусульман всего мира наступил священный месяц Рамадан, который начался с заходом солнца 12 апреля. В этот период всем верующим предписан ежедневный пост, первый день которого в 2021-м – 13 апреля, последний – 12 мая.

Рамадан – это месяц, когда пророк Мухаммад получил от Аллаха откровение о том, что он избран Его посланником, и архангел Джабраил открыл ему первые аяты (стихи, фрагменты) Корана.

Срок наступления священного месяца устанавливается по исламскому лунному календарю. Определить точную дату для всех верующих невозможно из-за различий в методах и географических широтах, поэтому в каждой стране существует свой отсчет начала и окончания священного месяца. Завершение Рамадана знаменуется праздником Ураза-байрам (Ид аль-фитр, Рамазан-байрам).

Во время поста мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи и питья, развлечений, а также интимных супружеских отношений. При этом ограничения не распространяются на беременных и кормящих женщин, больных, детей, а также путешественников. Несоблюдение поста без уважительных причин считается в исламе большим грехом.

В этом году, как и в прошлом, на фоне охватившей весь мир пандемии коронавируса Рамадан в каждой стране будет проходить с определенными ограничениями. Так, в одном из своих недавних выступлений президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в период священного месяца ограничения, которые и так действуют в стране, приобретут несколько иной характер.

Например, на протяжении Рамадана с 13 апреля по 12 мая все кафе, рестораны, кондитерские и точки общепита по всей стране будет работать только на вынос и доставку. Коллективные молитвы в мечетях также будут проходить с соблюдением строгих мер безопасности, включая социальную дистанцию. При этом на таравих (добровольную молитву, которая выполняется в Рамадан после обязательного ночного намаза) будет действовать запрет.

В России священный месяц также будет проходить по-разному в зависимости от региона. В Москве, например, мечети будут открыты для коллективных молитв верующих, однако в них будут соблюдаться строгие меры социальной дистанции.

«В месяц Рамадан мечети будут работать в обычном режиме, в том числе верующие смогут приходить на коллективный намаз таравих – самую продолжительную ночную молитву, совершаемую мусульманами в течение священного месяца поста. Но, учитывая сложившуюся ситуацию, мы все же советуем верующим оставаться дома и совершать таравих-намаз в кругу семьи. Если человек пожелает посетить мечеть, то он обязательно должен соблюдать требования санитарной безопасности: быть в маске, не нарушать дистанцию и прочее», – рассказал ТАСС заместитель председателя Совета улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Ильдар Аляутдинов.

В Татарстане в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в республике ифтары в мечетях будут проводиться с рядом ограничительных мер. Количество участников вечеров разговения при этом не может превышать 100 человек, а площадь помещения ифтара должна соответствовать расчету 4 квадратных метра на человека. Прихожанам необходимо при себе иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания, пояснили в муфтияте республики.

В регионах Северного Кавказа в целом не планируют ограничивать верующих, желающих совершить коллективную молитву. К примеру, в Кабардино-Балкарии в ближайшее время свои двери для прихожан должна открыть соборная мечеть в Нальчике, которая была закрыта на ремонт. Мечеть рассчитана на более чем 1,5 тысячи человек, но в связи с пандемией и с учетом социального дистанцирования, там будут собираться не более 800 человек.

В соседней Карачаево-Черкесии, где снята большая часть введенных из-за пандемии ограничительных мер, в Рамадан также не намерены запрещать коллективные молитвы, включая таравих при сохранении мер безопасности. Они будут проводиться с использованием средств защиты и соблюдением социальной дистанции. При этом гражданам старше 60 лет рекомендовано оставаться дома. В случае благоприятной эпидемиологической ситуации еженедельно будут организовываться и массовые ифтары.

Как и в других северокавказских республиках, власти Ингушетии не планируют закрывать мечети из-за пандемии коронавируса, однако будут предприниматься меры, чтобы обезопасить верующих. В республике все еще действует режим самоизоляции для людей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. В регионе будут проходить благотворительные акции, а также коллективные ифтары.

Вместе с тем, в Центральной Азии, например, в Узбекистане, по поручению президента Шавката Мирзиеева, в месяц Рамадан планируют организовывать кампании по поддержке нуждающихся и благоустройству кладбищ. Около двух тысяч мечетей по всей стране уже готовы к молитве таравих с учетом строгих мер предосторожности. На протяжении всего месяца Рамадан в 1370 узбекистанских мечетях будут прочитаны суры из священного Корана, для чего назначены почти 2 300 хафизов (знатоков всего текста Священной книги наизусть).