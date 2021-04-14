Около трети строителей, которые приехали в Россию по приглашению для работы на стройках, стали курьерами, сообщает РБК со ссылкой на президента группы компаний «Интеко» (входит в общественный совет при Минстрое) Александра Николаева. Основная причина – более высокие зарплаты в сфере доставки и сравнительная легкость работы.

В связи с этим в строительной отрасли возникла «колоссальная проблема» и решение ее пока не найдено, отмечает Николаев. По его оценкам, отрасли не хватает «сотен тысяч людей, причем не только в жилом строительстве, а вообще в стройке в целом».

Он добавил, что до пандемии один рабочий в среднем обходился компании в ₽50–60 тысяч, а сейчас – до ₽100-110 тысяч в среднем по Москве.

Затраты выросли не только из-за роста зарплат в сфере, но и из-за издержек, связанных с ввозом строителей в страну в условиях ограниченного авиасообщения.

По сведениям РБК, преимущественно в Россию приезжают строители из Узбекистана, Таджикистана и Казахстана.

Средняя зарплата специалиста в области строительных и отделочных работ в 2020 году в Москве составила ₽64,4 тысячи, в регионах – ₽58,9 тысячи, следует из данных на рекрутинговом сайте HeadHunter.

В Москве пешие курьеры, по данным SuberJob, могут зарабатывать до ₽80 тысяч, а с личным автомобилем — до ₽100 тысяч.