Снимок озера Ван из космоса стал победителем онлайн-конкурса Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США «Мировое турне». На сайте NASA отмечается, что фотография «показывает часть крупнейшего содового озера в мире».

Автором кадра является астронавт Кейт Рубинс. Озеро Ван она запечатлела из космоса еще в сентябре 2016 года.

Всего в конкурсе участвовало 20 работ, сделанных космонавтами с борта Международной космической станции (МКС) за более чем 20 лет. Среди них были снимки с изображением озера Колорадо с буро-красной водой в Боливии, облаков над островами Андрос на Багамах, огней Японии, огромных полей рапса на юго-западе России, Синайского полуострова, Большого каньона в США, Гималаев, облаков над пустыней Сахара, тайфуна «Майсак» и вулкана Clevlan на Аляске.

Губернатор провинции Ван Мехмет Эмин Билмез ранее в беседе с агентством Anadolu рассказал, что жители региона очень обрадовались тому, что снимок с изображением озера Ван вошел в число фаворитов конкурса NASA. «Это дало возможность повысить уровень информированности об озере Ван в мире – одного из красивейших мест на планете. Оно достояние нашей истории. Считаем, что эту ценность нужно сохранить и передать будущим поколениям», – сказал глава региона.

Он выразил надежду, что благодаря этому конкурсу число интересующихся и посещающих провинцию туристов еще более возрастет.