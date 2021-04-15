Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен призвал к усилению безопасности мусульманских мест богослужения после того, как за несколько дней до начала Рамадана стены мечети и исламского культурного центре в городе Ренн были осквернены надписями кощунственного и экстремистского содержания. Граффити содержали оскорбления ислама и пророка Мухаммада, а также призывы к возобновлению крестовых походов и к возвращению католицизма как государственной религии.

В разговоре с прессой глава МВД Жеральд Дарманен осудил действия вандалов и выразил солидарность с 5,7 миллиона приверженцев ислама Франции. «Антимусульманские надписи, нанесенные на этот культурный и религиозный центр, недопустимы. Свобода вероисповедания во Франции – это фундаментальная свобода», – отметил Дарманен. Французский министр добавил, что дал указание полиции и жандармерии усилить охрану мусульманских мест поклонения в течение Рамадана.

Также поддержку мусульманскому сообществу высказала мэр города Ренн Натали Аппер. По ее словам, инциденты подобного рода во Франции недопустимы.

Между тем, французские мусульмане продолжают опасаться нападений на фоне роста исламофобских настроений в последнее время. Например, в западном городе Нанте на прошлой неделе была уничтожена в результате поджога дверь мечети. Примерно в это же время были предъявлены обвинения в угрозах в адрес мечети в Ле-Мане, также на западе страны, 24-летнему неонацисту.

По словам президента Национальной обсерватории по борьбе с исламофобией Абдуллы Зекри, «заявления некоторых политиков только усугубляют ситуацию», имея в виду, скорее всего, не только ультраправых политиков, но и самого Дарманена, не говоря уже о президенте страны Эммануэле Макроне. Последний регулярно выступает с откровенно жесткими и вызывающими заявлениями в отношении ислама и мусульман.

Во Франции проживает около 6 миллионов мусульман – это самая крупная община приверженцев ислама в Западной Европе. Большую часть ее составляют выходцы из бывших французских колоний, таких как Алжир, Марокко и Тунис.

Ранее Национальная ассамблея Франции большинством голосов приняла в первом чтении закон «Об укреплении республиканских принципов», который, по мнению мусульманской общины страны, носит исламофобский характер. За документ проголосовали 347 депутатов, против высказался 151 парламентарий. Сегодня его одобрил Сенат, внеся ряд существенных дополнений.

Законопроект включает более 50 статей, затрагивающих такие сферы, как права самоуправления и развитие образования, а также свобода собраний. Он также дает возможность легко закрывать религиозные объединения, которые подозреваются в разжигании насилия и дискриминации по половому признаку.

Угрозы и оскорбления в адрес государственных должностных лиц на религиозной почве будут наказываться пятью годами тюремного заключения и штрафом в 75 тысяч евро.

Кроме того, религиозные организации должны будут отчитываться обо всех пожертвованиях свыше 10 тысяч евро, полученных из-за рубежа.

Закон также запрещает девушкам до 18 лет носить хиджаб в общественных местах, использовать буркини (закрытый купальник) в бассейне и носить платок на официальных спортивных соревнованиях. Согласно ему, также недопустимо будет матерям приходить в школу за своими детьми с покрытой головой. Также нельзя будет совершать намаз в коридорах университетов, держать флаги других государств на свадьбах и т. д.

Правозащитники и верующие открыто высказывают опасения, что все эти нормы под прикрытием борьбы с «политическим исламом» и «исламистским сепаратизмом» будут использоваться для давления на мусульманскую общину. Сейчас закон ожидает второе чтение в Национальном собрании.