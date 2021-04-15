Стоимость проживания в отелях в Сочи на майские праздники подорожала на 50% после того, как Россия ограничила авиасообщение с Турцией. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей туристической отрасли.

«В среднем стоимость проживания выросла на 50%, то есть кто-то поднял цену на 20%, кто-то – на 100%», – заявила президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина.

Как уточнила председатель правления Ассоциации туриндустрии «РСТ-Юг» Наталья Косьмина, ценообразование в Сочи динамическое, поэтому с ростом спроса увеличивается и стоимость проживания. Тем не менее она считает, что если авиасообщение с Турцией будет возобновлено, то некоторые отели, в которых остались свободные места, снизят цены.

Ранее газета «Известия», ссылаясь на данные совместного исследования «Тинькофф Путешествий» и «Травелата», сообщила, что пакетные туры в Сочи на май подорожали на 112% из-за закрытия авиасообщения с Турцией. Эксперты обратили внимание, что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года путешествия стали дороже на 15-20%. В качестве причин роста аналитики указали динамику курса валют и небольшое количество доступных туристических направлений.

«Туры на курорты Краснодарского края и Крыма подорожали за счет отелей высокого уровня – четырехзвездочных и пятизвездочных. На них переориентировались туристы, которые привыкли отдыхать за границей в таких гостиницах», – прокомментировал ситуацию генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Между тем, еще в январе Ассоциация туроператоров России отмечала рост стоимости летнего отдыха в стране в 2021 году на 10%. Организация прогнозировала, что в конце марта цены бронирования в отелях на юге России могут резко подняться.

Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня из-за распространения коронавируса. Общая стоимость забронированных россиянами туров в Турцию на период с 15 апреля по 1 июня составила 354,6 млн евро (32 млрд рублей). По данным АТОР, с середины апреля по июнь поездки в Турцию планировали более 500 тысяч россиян.