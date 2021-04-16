Власти Марокко заказали у турецкого производителя беспилотной техники Baykar Makina 13 ударных средневысотных оперативно-тактических Bayraktar TB2 и наземные станции управления, сообщает марокканский портал Le Desk и аффилированный с французской разведкой сайт Africa Intelligence.

Договоренности по поставке БПЛА, зарекомендовавших себя в боевых действиях в Сирии, Ливии и Карабахе, были заключены на фоне возобновления в ноябре боевых действий с фронтом ПОЛИСАРИО в Западной Сахаре – после почти тридцати лет прекращения огня. Как правило, в контракт на поставку Bayraktar TB2 входят такие опции, как поставка комплекта запасных частей, сервисное сопровождение и обучение личного состава.

БПЛА Bayraktar TB2 был разработан турецкой частной компанией Baykar Makina в партнерстве с турецкой частной фирмой Kale Group. С 2014-го дроны серийно начали поставлять в армию, жандармерию и полицию, а с 2016-го – применять в боевых операциях против террористов РПК, а затем в Сирии и Ливии. Осенью 2020 года БПЛА Bayraktar TB2, приобретенные армией Азербайджана, наряду с артиллерийскими расчетами внесли весомый вклад в освободительную Вторую Карабахскую войну, а, по мнению ряда экспертов, переломили ее ход.

В конце декабря 2020-го также стало известно о том, что армия Марокко приняла на вооружение ударные и разведывательные БПЛА Hermes 900 («Гермес 900») израильского производства. В марте 2021-го президент США Джо Байден одобрил продажу королевству четырех БПЛА последнего поколения типа MQ-9B SeaGuardian.

7 апреля 2021-го в результате удара БПЛА был убит глава жандармерии фронта ПОЛИСАРИО и один из его лидеров Дах Аль-Бендир. Марокканский военный эксперт Абдельхамид Харифи тогда в интервью AFP заявил, что у армейских частей правительства «нет вооруженных дронов, за исключением лишь разведывательных». По данным Le Desk, в той операции участвовал один из трех израильских БПЛА IAI Heron, поставленных из Франции.

«Первое использование беспилотника армией означает, что Марокко начнет целенаправленные удары в ответ на попытки вторжения ПОЛИСАРИО», – цитировало издание слова офицера правительственных сил. По информации Le 360, в рамках регионального противостояния Алжир разрешает представителям фронта ПОЛИСАРИО въезжать в Марокко через свою территорию.