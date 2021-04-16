В меловой период на планете могли обитать 2,5 миллиарда тираннозавров, утверждают исследователи Калифорнийского университета в Беркли. Исследование было опубликовано в журнале Science.

«Проект отчасти просто начинался как шутка. Когда я держу окаменелость в руке, я не могу не удивляться невероятности того, что это самое чудовище жило миллионы лет назад, и вот я – держу часть его скелета – это кажется невероятным. Мне все время было интересно: насколько именно это невероятно? ... И тогда я начал понимать, что, возможно, мы действительно можем рассчитать, сколько (тираннозавров) жили», – приводятся в пресс-релизе университета слова ведущего исследователя Чарльза Маршалла.

Выяснилось, что около 20 тысяч взрослых тираннозавров, вероятно, единовременно населяли Землю – «это означает, что около 2,5 миллиардов особей жили и умерли примерно за два с половиной миллионов лет, когда этот динозавр ходил по Земле».

За основу в ходе исследований был взят «закон Дамута», в соответствии с которым плотность популяции зависит от массы тела – чем больше размер тела особи, тем меньше плотность популяции. Палеонтологи исходили из того, что масса Т-рекса составляла около 5200 тонн, а продолжительность жизни – около 20 лет.

«На основе этих оценок, они также подсчитали, что каждое поколение жило около 19 лет, а средняя плотность населения составляла около одного динозавра на каждые 100 кв. км. Затем, исходя из того, что общий ареал обитания составлял около 2,3 миллионов кв.км и что этот вид жил примерно 2,5 миллионов лет, они подсчитали, что единовременная численность популяции составляла 20 тысяч особей. В общей сложности этот вид прожил около 127 тысяч поколений, что в целом дает около 2,5 миллиардов особей», – говорится в сообщении.

Маршалл отмечает, что погрешность в расчетах довольно велика: общее число особей, существовавших на протяжении жизни этого вида, могло составлять от 140 миллионов до 42 миллиардов.

Ранее ученые из Канады обнаружили новый вид тираннозавра Thanatotheristes degrootorum, что в переводе означает «жнец смерти». Данный вид населял планету почти 80 миллионов лет назад.