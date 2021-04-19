Поставка в Украину зарекомендовавших себя в боевых действиях беспилотников турецкого производства Bayraktar TB2 продолжает оставаться популярной темой на российских пропагандистских каналах. Недавно российское СМИ неожиданно опубликовало анимацию о том, что дрон-камикадзе «Ланцет» вроде как гипотетически способен уничтожить и турецкие БПЛА Bayraktar TB2. Это произошло после того, как турецкая пресса распространила довольно аккуратное заявление со ссылкой на диписточник, которое, казалось бы, должно было снять вопросы по поводу закупки и продажи военной техники суверенными государствами: Турция готова продавать свое вооружение и БПЛА всем странам, в том числе и России, не делая выбора между покупателями. «Наши БПЛА не направлены против России или какой-либо другой страны. Кто хочет купить, мы тому продадим», – отметил дипломат.

Это логика оружейного рынка, где, например, Россия одновременно поставляла оружие и Армении, и Азербайджану – своим партнерам. Или где Москва активно продает современные образцы вооружений региональному сопернику Анкары – Каиру.

Первая партия Bayraktar TB2 была поставлена Украине совершенно открыто – в рамках выполнения гособоронзаказа еще в 2018 году и оплачена по статье «Расходы Министерства обороны Украины на реализацию мероприятий по повышению обороноспособности и безопасности государства». Как отмечал главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, Bayraktar TB2 планируют направить на защиту морского побережья Черного и Азовского морей, поскольку особенностью дронов является увеличенная до 300 километров дальность управления или система спутниковой связи, которая вообще снимает понятие «дальность управления».

Рынок беспилотной техники, несмотря на его насыщенность различными разработками, довольно специфичный: число стран-производителей разведывательно-ударных беспилотников, а тем более их экспортеров, ограничено, зачастую поставщики готовы продавать конкурентоспособные БПЛА по крайне завышенной цене. Кроме того, свою роль сыграло присоединение стран к Режиму контроля за ракетными технологиями (РКРТ), которое, например, ограничивает продажу американских ударных БПЛА своим союзникам.

Турция на этом рынке стала игроком, который довольно рано стал развивать собственную беспилотную промышленность и дроны которого имеют сбалансированное соотношение по параметрам «цена-качество» и обширный опыт применения в реальных боевых действиях. В первую очередь потому, что ВС Турции сами прошли путь от закупок в 1996 и 2006 годах разведывательных американских и израильских аппаратов до создания своего обширного парка из примерно 1000 БЛА разных типов, среди которых как небольшие (Serce-1 (Aselsan), Kargu (STM), Bayraktar Mini (Baykar Makina)), так и способные летать на расстоянии сотни километров от центров управления (Bayraktar, ANKA). Первым «массовым» турецким БПЛА стал разведчик ANKA фирмы TAI – контракт на разработку этой системы был заключен еще 24 декабря 2004 года. А в мае 2016-го во время объединенных военно-тренировочных действий в Измире был представлен ударный Bayraktar TB2, который, по решению Хулуси Акара, занимавшего тогда пост начальника ГШ ВС, сразу же был принят на вооружение.

Сначала дроны Bayraktar TB2 стали постоянной угрозой для лидеров террористической РПК в иракских горах Кандиль, где расположена ее штаб-квартира. В 2018 году в ходе антитеррористической операции в Африне против ОНС/РПК на дроны TB2 пришлась пятая часть ликвидированных террористов: по официальным данным, за три месяца операции беспилотники Турции уничтожили 449 членов РПК и поучаствовали в ликвидации еще 680.

В июле 2019 Турция начала оказывать официальную военную помощь легитимному ливийскому правительству в Триполи, быстро уравновесив использование отрядами мятежного Хафтара тяжелых БЛА китайского производства, предоставленных ОАЭ.

Турецкие TВ2 сыграли значимую роль в возвращении контроля сил ПНС над городом Гарьян, а также в уничтожении точечными ударами командующих некоторых соединений ЛНА, например, братьев Кани, командовавших 9-й бригадой ЛНА из Тархуны.

В феврале 2020 года в ответ на нарушение режимом Асада российско-турецких договоренностей, достигнутых на переговорах в Сочи, Анкара впервые в мире продемонстрировала масштаб применения БПЛА в качестве ключевого оперативного элемента огневой поддержки, наблюдения и разведки, причем не только турецких военных. Впервые в военной истории за БПЛА была закреплена роль средства прямого авиационного сопровождения операций в таком масштабе и с такой эффективностью, что позволило заменить пилотируемые боевые самолеты и самолеты-разведчики.

Осенью 2020 года приобретенные у Турции Bayraktar TB2 комбинированно – наряду со ствольной и реактивной артиллерией – применили вооруженные силы Азербайджана. По мнению многих авторитетных военных специалистов, армянские войска с самого начала конфликта были дезориентированы ударами Bayraktar TB2, которые прорывали их противовоздушную оборону и уничтожали бронетехнику, артиллерийские расчеты и живую силы. Нередко армянские средства ПВО перенасыщались ложными целями – макетами беспилотников. Кстати, не оправдались прогнозы о том, что БПЛА турецкого производства не смогут работать в продвижении спецназа Азербайджана к Шуше. Аппараты применялись и на этом заключительном этапе освободительной войны, поскольку Bayraktar TB2 имеют многоканальную оптико-электронную систему Wescam. Кроме того, дополнением к многоканальной гиростабилизированной оптико-электронной системе в составе аппаратуры полезной нагрузки БПЛА также выступает РЛС.

Результат Второй Карабахской войны известен: Баку освободили свои районы от оккупации, нанеся непоправимый урон противнику. Экономика Армении, завязанная только на внешние переводы, находится под огромным гнётом, за время войны Ереван потерял техники не менее чем на $2 млрд, и где брать деньги на восполнение этого ущерба – вопрос, фактически не имеющий ответа, поскольку прежде Армения покупала у РФ вооружение и военную технику исключительно по кредитным линиям (в 2015 году на сумму в $200 млн, в 2018-м – $100 млн).

Таким образом, турецкие беспилотники – это средства не только ведения эффективной войны, но и проведения антитеррористических операций, которые может приобрести практически любая страна. На данный момент помимо Азербайджана и Ливии, ударно-разведывательные Bayraktar TB2 закупил Катар, и процесс переговоров об экспорте дронов ведется со многими странами. Так, на днях стало известно, что для контроля границы с Алжиром контракт на поставку Bayraktar TB2 заключили власти Марокко. Поэтому закупка Украиной турецких БПЛА не имеет какой-либо политической подоплеки – это бизнес, в который вовлечены все страны, заботящиеся о повышении обороноспособности своих вооруженных сил.