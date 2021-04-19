Противостоянию «воров в законе» предрекли конец после убийства авторитета Альберта Рыжего (Али Гейдарова), состоявшего в клане Деда Хасана (Аслана Усояна). Об этом заявил URA.RU бывший криминальный авторитет, автор книги «Исповедь русского гангстера» Михаил Орский.

По его мнению, противостояние в криминальном мире может прекратиться на долгие годы. Орский считает, что из 430 «воров в законе» от 90 до 100 отбывают сроки в местах лишения свободы. Большая же их часть уехала из России после принятия в апреле 2019 года антиворовского закона, который вводит уголовную ответственность для тех, кто занимает высшее положение в преступной иерархии.

Михаил Орский полагает, что расстрел Альберта Рыжего в фитнес-клубе будет одним из последних убийств «воров в законе» в ближайшие 10-20 лет. Разборки, если они будут, то состоятся за пределами России.

В свою очередь, адвокат Иван Миронов выразил уверенность в том, что полномасштабной войны в преступном мире не будет, так как у воров есть понимание, что конфликты влекут потери людей и активов, что обернется проигрышем для обеих сторон. Ранее Миронов заявлял, что у «воров в законе» есть способ защиты от уголовной ответственности и наказания за свой статус, предусмотренный статьей 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

Если их публично или перед камерой спрашивают, являются ли они ворами в законе, они отвечают: «Для вас – нет. А кому надо, тот все знает». Однако для состава преступления нужно не только признание человека в наличии воровского статуса, но и показания свидетелей, в том числе секретных, которые зачастую являются спекулятивными и непрозрачными, указывал Миронов.

Альберта Рыжего застрелили в московском фитнес-центре жилого комплекса «Алые паруса» 12 апреля. К нему подошел киллер сзади и выстрелил в спину из пистолета-пулемета, после чего убежал. О задержании подозреваемого стало известно в ночь на 14 апреля, он признал вину в убийстве авторитета. На церемонию прощания с Альбертом Рыжим приехали десятки человек, которые возложили на могилу цветы, например, от вора в законе Руфо Гянджинского (Руфата Насибова), которого считают причастным к расстрелу «короля русской мафии» Аслана Усояна (Деда Хасана).

По словам главреда ИА «Прайм Крайм» Виктории Гефтер, погибший играл роль «пушечного мяса» в клане Деда Хасана. Гейдаров начал криминальный путь в Архангельске, где с 2000-х занимался вымогательством у местных рыночных торговцев. Затем он переехал в Санкт-Петербург и в 2012 году был коронован. Как отметила Гефтер, покровительство Рыжему оказали «воры в законе», ориентированные на Деда Хасана, но стать значимой фигурой в клане лидера преступного мира у Гейдарова не вышло.