Смена настроения

19 апреля крупный российский предприниматель Олег Дерипаска выступил с публичной критикой Росстата, обвинив ведомство в махинациях с данными о бедности российских граждан.

«Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие «бравые» отчеты о «победах» над бедностью», – заявил в своем телеграм-канале миллиардер.

Росстат отчитался о снижении бедности в России за минувший год 14 апреля. По официальным данным, уровень бедности оказался наименьшим за последние пять лет, которые, очевидно, и имел в виду Дерипаска в публикации в соцсети. Так, число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, в 2020-м составили 17,8 млн человек, что на 300 тысяч человек меньше, чем в 2019-м. «На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 млн», – написал предприниматель. «Нас пытаются убедить» в том, что ситуация лучше, чем она есть в действительности, указал магнат.

На это заявление миллиардера почти сразу отреагировал Кремль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле доверяют данным Росстата и в первую очередь ориентируются на них. «Нужно учитывать, что Росстат оперирует большим и выверенным массивом данных», – подчеркнул Песков. Представитель Кремля согласился, что на фоне пандемии коронавируса уровень бедности вырос, но, во-первых, «не так серьезно, как могло бы быть», а во-вторых, «все-таки сработали выверенные точечные методы поддержки граждан в это нелегкое время». Песков снова напомнил, что борьба с бедностью остается одним из главных приоритетов российских властей.

Символично, что в своем заявлении спикер Кремля назвал Дерипаску опытным предпринимателем, который обладает знаниями в области экономики и создает большое число рабочих мест. И сразу после этого Олег Дерипаска удалил свой пост о 80 млн бедных в России, который, однако, успел стать резонансным, и опубликовал новый: «Надо признать, что по поручению Президента РФ Путина В.В. правительство во время пандемии осуществило масштабные программы поддержки работников и малого бизнеса. Президент РФ регулярно уделяет внимание поддержке пенсионеров и малообеспеченного населения. Но без кардинальной коррекции кредитно-денежной политики и создания условий для проектного финансирования страна не сможет сделать следующий шаг в борьбе с бедностью». Свою мысль Дерипаска проиллюстрировал инфографикой из материала РБК «Как бедность в России упала до минимума с 2014 года».

Логика и амбиции власти

Оптимизм Росстата разделяет и вице-премьер Татьяна Голикова. Еще в прошлом году в эфире программы «Познер» она рассказала, что за следующие четыре года уровень бедности в России можно снизить вдвое и правительство предпримет для этого все необходимые меры. В свою очередь, президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции в декабре 2020 года заявил: «Это одно из основных направлений деятельности – снижение количества людей, живущих за чертой бедности. План такой: к 2030 году уйти с 13,5% сегодняшних до 6,5% людей, уровень доходов которых ниже прожиточного минимума». Путин считает это амбициозной, но реальной целью.

Примечательно, что ранее премьер-министр России Михаил Мишустин говорил о том, что достижения последних десятилетий в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения оказались из-за пандемии под угрозой. «Серьезные негативные последствия испытывает на себе сфера труда», – подчеркнул он.

Интересно, что в начале апреля глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил о разработке Правительством РФ нового критерия бедности. В нем, заявил Кудрин, будет учитываться новый порядок определения прожиточного минимума, который является рациональным и позволяет определить уровень бедности.

Спорность методики

О неоднозначности и недоработанности критериев расчетов Росстата давно говорят независимые эксперты. Так, в 2018 году доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский прокомментировал применяемую Росстатом методику и даже попенял ведомству за нее. «Росстат считает, бедный – это тот, чей доход ниже прожиточного минимума», – убежден Кричевский и уточняет, что алгоритм вычисления прожиточного минимума в России слишком прост.

По словам профессора, он определяется исходя из физиологической потребительской корзины, то есть исходя из того, сколько эта корзина будет стоить в деньгах на текущий момент. Но, напоминает эксперт, в начале 1990-х по понятным причинам в нашей стране были уменьшены нормативы здорового питания по сравнению с позднесоветскими: россиянину стало рекомендовано употреблять, например, 325 литров молока в год вместо 404. Такая же корректировка произошла по мясу, рыбе и другим продуктам питания.

«При этом методика подсчета инфляции исключает из нее такие важнейшие моменты, как ЖКХ и моторное топливо. То есть инфляция у нас такая маленькая не потому, что Росстат что-то мутит или не видит очевидного. Дело в методике подсчета», – считает Кричевский.

Также Росстат замалчивает проблему сокращения населения, которая тоже влияет на статистику бедности в России. Эксперт отмечает, что население сокращается как за счет умерших стариков, так и за счет вполне трудоспособных людей, которые пали жертвами бедности (несбалансированного питания, неуемного потребления спиртных напитков и асоциального образа жизни). «Бедность могла бы быть выше, если бы эти люди жили. Но за счет того, что они умерли, показатели бедности несколько ниже». Поэтому Кричевский делает вывод: «На самом деле – как ни странно – бедных в стране меньше официального показателя. Но связано это не с гримасами Росстата, а с тем, что он просто не в состоянии подсчитать, сколько бедных».

Другие российские эксперты также придерживаются пессимистического взгляда на количество проживающих за чертой бедности: «В реальности в России происходит обнищание население – как бы власть не пыталась это скрыть. И надо понимать: власть бессильна изменить этот тренд, поскольку бессильна изменить экономическую ситуацию в стране. Кремль по-прежнему делает ставку на продажу сырья на Запад, в результате промышленное производство внутри страны не развивается, а количество рабочих мест сокращается».

Советский менталитет в наследство

Мнение финансистов подкрепляют и психологи, которые уверены, что на бедность в России также сильно влияют полученные в наследство установки граждан и общепринятая мораль. Они ввели и оперируют такими терминами, как «ген бедности» или «генетическая нищета», что подразумевает повторение сценария жизни предков. Так, российские родители действительно часто делают детям опасные внушения относительно материального благосостояния, вроде: «больших денег честным трудом не заработать, думать о деньгах – плохо, радуйся тому, что есть». Некоторые вырастают и отказываются от этих установок, а другие продолжают жить в заданных рамках.

По мнению специалистов, россиянам следует постоянно учиться управлять своими активами. Международный финансовый консультант Андрей Гончар отмечал, что «финансовая грамотность – это наука правильно распоряжаться своими деньгами»: «На практике следует применять и внедрять полученные знания не единожды, а на постоянной основе. Важно учиться понимать, анализировать, обращаться с экономической информацией в целом».

Однако у крупных бизнесменов своя логика. Тот же Дерипаска, который своеобразно поднял актуальную тему, в своем новом посте посчитал: «Необходима доступная ипотека для регионов Сибири под 4% и проектное финансирование переработки сырья и экологической модернизации под 5%». Впрочем, он не пояснил, каким образом подобные меры поддержки помогут бедным россиянам начать жить лучше, тем более если их – «80 млн человек».