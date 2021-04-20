ТУРЦИЯ
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В Турции создали мобильную лабораторию для аварийных зданий
Уровень опасности зданий после стихийных бедствий теперь можно будет определить с помощью уникальной мобильной лаборатории MOLAB
В Турции создали мобильную лабораторию для аварийных зданий
Фото: АА / AA
20 апреля 2021 г.

В Турции создана первая в мире мобильная лаборатория для анализа и тестирования зданий (MOLAB), сообщает TRT Haber.

Мобильная лаборатория MOLAB, разработанная Министерством окружающей среды и градостроительства, будет использоваться для выявления опасных зданий в зонах бедствий.

Специалисты будут брать пробы из потенциально опасных зданий в районах, пострадавших от стихии. Анализ образцов проведут в лаборатории. Процедура всех тестов занимает в среднем 2-4 часа. После этого специалисты вынесут вердикт о безопасности здания или необходимости сноса.

MOLAB способна проверять прочность бетона зданий в полевых условиях и определять состояние арматуры и грунта.

Устройства, которые позволят на основе тестов квалифицировать степень аварийности постройки, также могут мгновенно зафиксировать смещение зданий.

Первым районом, где MOLAB показала себя в деле, стал Элязыг, где 16 апреля 2021 года произошло землетрясение магнитудой 3,6 баллов.

Последнее крупное землетрясение произошло в Турции в октябре 2020 года на территории провинции Измир на западе страны. Его магнитуда составила 6,6 с эпицентром у района Сеферлихисар. По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD), глубина очага землетрясения – 16,5 километра.

В результате землетрясения погибли 116 человек, 1034 человек были ранены.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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