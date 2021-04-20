В Турции создана первая в мире мобильная лаборатория для анализа и тестирования зданий (MOLAB), сообщает TRT Haber.

Мобильная лаборатория MOLAB, разработанная Министерством окружающей среды и градостроительства, будет использоваться для выявления опасных зданий в зонах бедствий.

Специалисты будут брать пробы из потенциально опасных зданий в районах, пострадавших от стихии. Анализ образцов проведут в лаборатории. Процедура всех тестов занимает в среднем 2-4 часа. После этого специалисты вынесут вердикт о безопасности здания или необходимости сноса.

MOLAB способна проверять прочность бетона зданий в полевых условиях и определять состояние арматуры и грунта.

Устройства, которые позволят на основе тестов квалифицировать степень аварийности постройки, также могут мгновенно зафиксировать смещение зданий.

Первым районом, где MOLAB показала себя в деле, стал Элязыг, где 16 апреля 2021 года произошло землетрясение магнитудой 3,6 баллов.

Последнее крупное землетрясение произошло в Турции в октябре 2020 года на территории провинции Измир на западе страны. Его магнитуда составила 6,6 с эпицентром у района Сеферлихисар. По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD), глубина очага землетрясения – 16,5 километра.

В результате землетрясения погибли 116 человек, 1034 человек были ранены.