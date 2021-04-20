ПОЛИТИКА
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Президент Чада переизбрался на шестой срок и погиб в бою
68-летний Идрис Деби скончался от ранений, полученных на линии боестолкновений, куда он отправился для празднования победы. Переходный совет, который будет править страной следующие полтора года, возглавил  сын президента Махамат Кака
Президент Чада переизбрался на шестой срок и погиб в бою
Президент Чада переизбрался на шестой срок и погиб в бою / Others
20 апреля 2021 г.

Президент Чада Идрис Деби, который бессменно правил страной более 30 лет, скончался сразу после того, как в очередной раз выиграл выборы. 20 апреля Независимая избирательная комиссия Чада (CENI) подвела предварительные итоги выборов 11 апреля. Согласно ее данным, 68-летний Деби победил в шестой раз, получив свыше 70% голосов.

Для празднования победы Деби в тот же день отправился в зону военных действий на севере страны. Однако отряды повстанцев напали на правительственные войска: политик получил ранение и позже скончался в больнице.

Сразу после трагического инцидента армия Чада создала переходный военный совет во главе с сыном погибшего – Махаматом Какой. В скором времени совет должен обнародовать «хартию переходного периода», который продлится полтора года. На это время военные решили распустить «Национальную ассамблею» (парламент) и правительство.

Как сообщает Deutsche Welle, совет уже приступил к управлению страной. В Чаде объявили двухнедельный национальный траур и комендантский час с 18:00 до 5:00. Кроме того, военные решили закрыть сухопутные и воздушные границы до дальнейшего распоряжения.

Идрис Деби занял пост главы государства в декабре 1990 года. В день нынешних выборов, 11 апреля, боевики начали наступление с баз в Ливии. В прошлое воскресенье бои возобновились, а в понедельник армия ликвидировала свыше 300 повстанцев из группировки «Фронт за перемены и согласие в Чаде» (FACT).

Чад находится в регионе Сахель – одном из самых проблемных на африканском континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию «Бархан», поддерживаемую структурой «Сахельская пятерка» (G5), в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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