Президент Чада Идрис Деби, который бессменно правил страной более 30 лет, скончался сразу после того, как в очередной раз выиграл выборы. 20 апреля Независимая избирательная комиссия Чада (CENI) подвела предварительные итоги выборов 11 апреля. Согласно ее данным, 68-летний Деби победил в шестой раз, получив свыше 70% голосов.

Для празднования победы Деби в тот же день отправился в зону военных действий на севере страны. Однако отряды повстанцев напали на правительственные войска: политик получил ранение и позже скончался в больнице.

Сразу после трагического инцидента армия Чада создала переходный военный совет во главе с сыном погибшего – Махаматом Какой. В скором времени совет должен обнародовать «хартию переходного периода», который продлится полтора года. На это время военные решили распустить «Национальную ассамблею» (парламент) и правительство.

Как сообщает Deutsche Welle, совет уже приступил к управлению страной. В Чаде объявили двухнедельный национальный траур и комендантский час с 18:00 до 5:00. Кроме того, военные решили закрыть сухопутные и воздушные границы до дальнейшего распоряжения.

Идрис Деби занял пост главы государства в декабре 1990 года. В день нынешних выборов, 11 апреля, боевики начали наступление с баз в Ливии. В прошлое воскресенье бои возобновились, а в понедельник армия ликвидировала свыше 300 повстанцев из группировки «Фронт за перемены и согласие в Чаде» (FACT).

Чад находится в регионе Сахель – одном из самых проблемных на африканском континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию «Бархан», поддерживаемую структурой «Сахельская пятерка» (G5), в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.