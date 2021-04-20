«Двенадцать месяцев в году подобны двенадцати сыновьям пророка Якуба (Иакова). И так же, как пророк Юсуф (Иосиф Прекрасный) был самым любимым сыном Якуба, месяц Рамадан является самым любимым для Аллаха. И так же, как Аллах простил одиннадцать братьев по причине мольбы одного Юсуфа, Он может простить ваши одиннадцать месяцев грехов благодаря вашей мольбе в Рамадан», – говорится в книге «Сад проповедников и луга слушающих».

Месяц Рамадан – один из самых значимых месяцев для мусульман, это месяц поста и поклонения, чтения Корана и выстаивания ночных молитв, это месяц щедрости и благодушия. Пожалуй, ни один месяц не ожидается с таким благоговением и радостью, как Рамадан. Посмотрите на улицы – они всюду усеяны плакатами и торжественным вывесками в честь Рамадана, зайдите в магазины – там продаются сладости специально к Рамадану, особенный напиток – Ramazan şerbeti, подарочные наборы в честь этого месяца и даже особые коробочки для благотворительности (Bereket paketi, Ziyafet paketi). Они бывают с разным наполнением (как правило, это рис, булгур, масло, макароны, томатная паста, чай, мука, соль, кола, кофе, оливки и тд.), но суть одна: вы покупаете ее не для себя, а для тех, кто нуждается (это и есть садака – добровольная милостыня). А еще эту коробку можно отправить в Красный Полумесяц.

Пост с точки зрения религии

«О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, – быть может, вы устрашитесь»(Коран, 2:183).

Главная особенность Рамадана – это пост. Это религиозное предписание для правоверных мусульман, один из основных столпов религии, обязанность для каждого мусульманина, кто достиг совершеннолетия и не имеет медицинских и религиозных противопоказаний (о них чуть позже). Исламский пост отличается тем, что от рассвета и до заката солнца мусульманин должен воздерживаться от еды и питья. Многие немусульмане не понимают этого: «Как?! Вы не едите и не пьете по 20 часов?! Ужас!!»

Нет, ребята, вовсе не ужас. Просто заранее нужно готовить себя к этому месяцу (например, соблюдая добровольные виды поста пару раз в неделю). Через пару дней организм адаптируется и дальше все пойдет легко.

Кстати, время поста постоянно меняется, ибо Рамадану следуют по лунному календарю, а лунный год, как известно, на 10-12 дней короче солнечного. И так каждый год время Рамадана сдвигается на несколько дней. Когда Рамадан приходится на зиму, дни короткие, и поститься нужно лишь 8 часов. В летние месяцы иногда нужно поститься по 20 часов. Как вы могли догадаться, пост в разных уголках мира соблюдают в разное время. Вот такой он уникальный и неповторимый.

Как проходит пост мусульманина?

Он просыпается незадолго до утренней молитвы, принимает предрассветную пищу, затем с наступлением рассвета прекращает есть и пить. И так до заката солнца он ничего не ест и не пьет. А также воздерживается от злословия, супружеской близости и вообще в идеале от грехов. Посвящает себя усердному чтению Корана, добровольным молитвам. С закатом солнца звучит призыв к вечерней молитве, и в этот момент мусульманин открывает пост, т.е. принимает пищу, желательно это делать водой или финиками, как поступал пророк Мухаммад. И всё, теперь можно спокойно есть и пить до следующего рассвета. И так весь месяц. Это сложно только с непривычки, и то – адаптируетесь за пару дней. Но обычно мусульмане держат пост не только в Рамадан, но и в другое время, и эти добровольные виды поста помогают подготовить организм к главному посту в священный месяц.

Кстати, согласно Корану, пост был предписан многим общинам и до появления пророка Мухаммада. И отличие их поста, к примеру, было в том, что они воздерживались от разговоров с людьми! Как это было с Марией, матерью Иисуса, мир ему:

«Если же увидишь кого-либо из людей, то скажи: «Я дала Милостивому обет хранить молчание и не стану сегодня разговаривать с людьми».(Коран, 19:26).

Для всех ли обязателен пост?

Как в любом правиле бывают исключения, так и в предписаниях ислама есть послабления. От поста освобождены путники, дети, беременные и кормящие, больные. Не стоит поститься во что бы то ни стало, если у вас есть определенные проблемы и вам физически трудно голодать. А иногда даже запрещено, если пост причиняет существенный вред здоровью. Поэтому очень важно, чтобы хронические больные перед Рамаданом обращались к врачам. Медики тоже должны относиться с пониманием к мусульманскому посту. Ведь есть такие болезни, при которых можно менять схемы лечения: например, вместо 3 раз в день можно принимать лекарства 1-2 раза в той же суточной дозе. Также врач может сместить пост на зимнее время, когда дни короткие. Поэтому для нас весьма ценны специалисты, которые понимают религиозные каноны пациента.

Пост и здоровье

С точки зрения медицины вопрос пользы мусульманского поста не изучался в достаточной мере, чтобы однозначно говорить о пользе или вреде. Мы можем найти много публикаций в PUBMED (это источник медицинских публикаций, правда, не всегда достоверный), и большая часть этих исследований не совсем подходит под пост. Пост мусульман – это не сплошное постоянное голодание, не аутофагия, не какая-то определенная диета, не детокс и тому подобные явления. И даже не интервальное голодание, хотя на первый взгляд механизм кажется похожим. Поэтому их не стоит сравнивать.

Почему мы не можем проецировать все эти понятия (детокс, аутофагия, диета) на мусульманский пост? Давайте начистоту: здесь разные механизмы и явления. Да, возможно, во время поста происходит в какой-то мере и детокс, и аутофагия, и обновление клеток, и оздоровление организма. Мы допускаем эту мысль, но лишь на уровне теории. На практике это не доказано. Конкретно влияние исламского поста никто не изучал.

Японский ученый доказал медицинскую пользу поста?

Отдельно затронем тему аутофагии, о которой в последнее время слышно на каждом углу: «Японский ученый доказал пользу голодания!», «Нобелевский лауреат доказал пользу мусульманского поста!» Наберите лишь имя ученого – Ёшинори Осуми, и вы увидите множество кричащих заголовков с рекламой голодания, поста и т.п. Но, как говорится, истина дороже, поэтому давайте разберемся, как на самом деле обстоят дела.

В 2016 году ученый получил Нобелевскую премию за исследования и открытия в области аутофагии. Аутофагия – это, проще говоря, процесс утилизации и переработки ненужных клеточных частей. Это процесс на клеточном уровне. И изучал его ученый на дрожжах. А затем и на мышах. Но на более развитых млекопитающих и тем более на людях это явление еще не изучалось. Это новое направление в биологии, ученые только обратили на него внимание, и предстоит еще множество исследований в этой области.

Но что же произошло на лекции, которую ученый читал в Москве? Он делал доклад по теме своего исследования и в конце отвечал на вопросы. Но то ли тема была слишком сложна для собравшихся, то ли причина в языковом барьере, сложностях и искажениях перевода, но по мере просмотра лекции лично у меня сложилось впечатление, что лектора никто не слушал. Ни то, о чем он рассказывал битый час, ни его ответы на одни и те же вопросы. Больше всего удивили организаторы, которые большими буквами к имени ученого приписали: «автор методики уникального интервального голодания». Хотя сам ученый опроверг эту информацию и практически на каждый вопрос о голодании отвечал примерно так:

«Я исследователь, который работал с дрожжами, с клетками дрожжей».

«Я никогда вообще не говорил, что голодание, именно такое голодание, диета, помогает или способствует процессу аутофагии. Я никогда этого не заявлял».

«Как я уже говорил, я не хочу ничего говорить о голодании».

А касательно того, можно ли переносить результаты его исследований на крупных млекопитающих или человека, ученый отвечал:

«Мы не знаем точно... Могут быть какие-то негативные последствия. Мы должны быть осторожны с этим».

Он раз за разом делал акцент на том, что на организменном уровне, на уровне млекопитающих и человека процесс аутофагии, голодания еще не изучался. Более того, могут быть и негативные последствия. Мы не можем брать результаты исследований на дрожжах или мышах и переносить их на людей, это непозволительно. Непрофессионально. Безграмотно. Неэтично.

Именно поэтому мы не должны заявлять о пользе поста или голодания только на основе предположений и тем более делать кричащие заголовки а-ля «польза поста доказана!». Ислам всегда требует доказательств, ведь: «Для того, чтобы стать лжецом, человеку достаточно только передавать дальше все, что бы он ни услышал» (Сахих Муслим,1/10). Согласитесь, неправильно, когда религию смешивают с информационным мусором.

Давайте подытожимХоть мы пока и не знаем о настоящей пользе поста с точки зрения медицины и не можем позволить себе заявлять подобное, пока оно не доказано, но это хорошая мотивация для медиков. Может быть, именно вы проведете необходимые исследования и докажете физиологическую пользу исламского поста? Однако однозначно заявлять о вреде поста тоже неправильно. Таких доказательств тоже нет.

Ведь сколько мусульман по всему миру одновременно держат пост, но мы что-то не видим эпидемий с возникновениями/обострениями гастритов, язвенных болезней ЖКТ, гипертензий и других проблем со здоровьем.

Всевышний создал человеческий организм так, что люди всю жизнь будут изучать его, и Мудрость, заложенную в религиозные обряды, мы, скорее всего, до конца так и не поймем.

Важно помнить, что пост – это в первую очередь религиозное предписание. Мусульмане, конечно же, постятся не ради какой-то физической пользы, не ради похудения, «очищения» организма и т.д. – мы постимся лишь потому, что это предписано в священном писании: «... вам лучше поститься, если бы вы только знали!» (Коран, 2:184).

Мусульмане не сомневаются в мудрости религиозных предписаний, не ищут лазеек – они лишь выполняют свою обязанность. Уверенно мы можем сказать одно: постящиеся люди могут немного почувствовать себя на месте тех бедняков, которым нечего есть, и, возможно, будут к таким людям более милосердными. Именно поэтому Рамадан считается самым щедрым и благодатным месяцем, месяцем большого количества пожертвований, подарков, совместных приемов пищи и угощений. Проводите этот месяц продуктивно, с максимальной пользой для себя и окружающих. И не болейте!