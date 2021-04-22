Российский миллиардер Олег Тиньков рассказал, что собирается пожертвовать ₽20 миллиардов в свой фонд, который будет помогать в борьбе с раком крови в РФ.

Тиньков планирует учредить фонд в виде эндаумента. Он будет сформирован за счет пожертвований, а его имущество перейдет управляющей компании для получения дохода.

Деньги будут инвестированы через управляющую компанию, проценты от этих средств пойдут на развитие фонда.

«Я хочу вложить ₽20 миллиардов наших личных семейных денег. Думаю, что с моими талантами в фандрайзинге и правильными людьми мы можем собрать и ₽100 миллиардов. Фонд будет зарабатывать 5% в год, бюджет будет от ₽1 до ₽5 миллардов в год», – рассказал он.

«Фонд семьи Тиньковых» будет также заниматься обучением врачей, развитием и популяризацией донорства.

«Сейчас в России 130 тысяч доноров, я хотел бы чтобы их было хотя бы один миллион, но вообще-то я нацелился на пять миллионов, потому что в Англии их два миллиона, в Германии – девять, а в Америке – 10. Задача фонда будет выполнена, если из 5 тысяч наших соотечественников, которые умирают каждый год, не дождавшись донора, хотя бы тысяча выживет», – отметил основатель банка «Тинькофф».

Предприниматель в документальном фильме «Олег Тиньков – новая кровь» Валерия Панюшкина, вышедшем в эфир Первого канала, также рассказал о том, как прошли первые месяцы его борьбы с раком.

По словам предпринимателя, он видел в жизни многое и претерпел много физических страданий, но «это ни в какое сравнение не идет с этим годом».

«Я плакал больше в 10 раз, чем за всю свою жизнь, первые два месяца вообще только плакал, ко мне приходили психологи успокаивать... Я был мачо, еще какой мачо, но вот мачизм как-то поубавился, пришлось поплакать», – признался Тиньков.

Когда его лечащий врач сказал, что ему нужно пройти химиотерапию, Тиньков отказался. В ответ на это доктор заметил, что в этом случае ему осталось жить две недели.

«Я тогда сказал: «Ну, тогда я и лечиться не буду, зачем мне это надо, я такую жизнь прожил, денег заработал столько, дай Бог каждому, покорил все бизнес-вершины».... Жена сказала: «Быстро лечиться, все будет окей, ты еще не видел внуков, ты еще не поженил своих детей, ты еще пока не умираешь, ты будешь лечиться», – поделился бизнесмен.

Помимо двух сепсисов, у Тинькова также обнаружили COVID-19. «Три недели я вообще не мог встать... Я натурально умирал, я писал письма родственникам. Мне было очень плохо. Я был одним из первых пациентов в мире, кто после ковида «пересадился» (перенес пересадку костного мозга – прим.)», – продолжил он.

Семья Олега Тинькова сразу же приехала к нему в столицу ФРГ. Его младший сын Роман две недели работал волонтером в гематологическом онкологическом центре в берлинской клинике Helios, чтобы быть поближе к папе и видеть его почаще. От главы семьи не отлучались средний сын и дочь, а также его супруга Рина, которую Тиньков назвал «ангелом».

За свое лечение Тиньков заплатил €120 тысяч. «Я бы не сказал, что это дорого. Это три месяца в госпитале с тремя химиотерапиями. У меня было два страшных сепсиса, меня вытаскивали. Как они профессионально «сработали» сепсис, когда у меня температура была 40,1... В Лондоне пересадка стоит около £100 тысяч, здесь в два раза дороже, чем в Берлине все. В Германии это бесплатно для жителей Германии», – рассказал он.

Олег Тиньков впервые объявил о планах по созданию «Фонда семьи Тиньковых», работа которого будет направлена на развитие института донорства в России, летом 2020 года.

О своей борьбе с острой формой лейкемии российский миллиардер сообщил в марте 2020 года, диагноз был поставлен еще в октябре 2019 года. В декабре он рассказал, что у него отсутствуют признаки и симптомы рака. «У меня полная ремиссия теперь и на молекулярном уровне», – писал он.