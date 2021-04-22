Предположение, что США делают Индии «мрачные намеки», выдвинул один из ведущих функционеров Индийской народной партии Субраманиан Свами. В одном из твитов политик заметил: несмотря на то, что все внимание Нью-Дели приковано к борьбе с коронавирусом, нужно остерегаться роста угроз национальной безопасности. Парламентарий считает неслучайным то, что недавно американский эсминец «Джон Пол Джонс» прошел через исключительную экономическую зону республики без всяких уведомлений.

Эпизод с проходом американского эсминца произошел в начале месяца. МИД Индии выразил обеспокоенность в связи с тем, что корабль «Джон Пол Джонс» двинулся к западу от принадлежащих республике Лакшадвипских островов через ее исключительную экономическую зону, не получив даже предварительного согласия. Выступая на брифинге, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби пояснил, что «невинный проход» эсминца ВМС США не был направлен против Индии: это был акт в поддержку «свободы мореплавания, свободы законного использования морских пространств, признаваемой международным правом». Однако осадок остался.

Другим настораживающим моментом Свами счел то, что министерство финансов США в середине этого месяца сохранило Индию в числе государств, которые находятся «под наблюдением» из-за подозрений в валютных и торговых манипуляциях. В этом смысле Вашингтон сравнял Нью-Дели с Исламабадом, посетовал парламентарий. Он выразил уверенность, что серия этих недружелюбных жестов была сделана для того, чтобы индийская сторона отказалась от приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Сообщений о том, что контракт по С-400 между странами буксует, нет: все идет по плану. Пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Валерия Решетникова сообщала в этом месяце, что «в настоящее время Россия и Индия продолжают работать над реализацией контракта на поставку индийской стороне» систем «по ранее согласованному плану». Она отметила, что интерес к ЗРС проявляют и новые потенциальные заказчики за рубежом. И это несмотря на то, что всем государствам, которые приобретают у Москвы современные системы вооружений и военной техники, Вашингтон угрожает ограничительными мерами, в соответствии с принятым в 2017 году законом CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

Однако такие санкции мало кого страшат. В начале этого месяца, в ходе визита в Нью-Дели министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заметил: РФ не ощущает, чтобы Индия колебалась в вопросе покупки ЗРС. «Мы подтвердили нашу нацеленность на развитие военно-технического сотрудничества, – сообщил шеф российской дипломатии по итогам переговоров с индийскими коллегами. – У нас действует межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству, у нее есть свои планы, в том числе обсуждаются и перспективы дополнительного производства российской военной техники на территории Индии».

Целесообразность санкционного давления стали ставить под сомнение и сами американские военные. Так, выступая в комитете по делам вооруженных сил Сената в связи с номинацией на должность главы Индо-Тихоокеанского командования, адмирал Джон Акуилино отметил, что рестрикции – не лучший инструмент для работы с партнерами. Военачальник уклонился от ответа на вопрос, следует ли, с его точки зрения, администрации президента Джозефа Байдена использовать ограничительные меры против Нью-Дели за военно-техническое сотрудничество с Кремлем. «Я бы оставил это творцам политики, чтобы они определяли, является ли это средством. Считаю, что нам, безусловно, следует понимать, где мы находимся в отношениях с Индией», – пояснил Акулино, добавив, что предоставление альтернатив «могло бы быть более верным подходом».

Не случайно один из высокопоставленных американских сенаторов Тодд Янг (Республиканская партия) в этом месяце отмечал, что любой план введения санкций против Нью-Дели за покупку ЗРС С-400 подорвет его отношения с Вашингтоном, а также повлияет на способность Четырехстороннего диалога по безопасности (США, Япония, Индия и Австралия) функционировать в целях противодействия китайской угрозе. Более того, отмечал сенатор, Россия «могла бы воспользоваться санкциями, чтобы восстановить свою роль приоритетного оборонного партнера Индии». Янг заключил, что санкции против Индии в соответствии с CAATSA на самом деле окажутся геостратегической победой Москвы.

Однако если США действительно откажутся от применения ограничительных мер против Индии, возникнет вопрос об избирательности действия американского санкционного режима, который был установлен в ответ на приобретение С-400 в отношении даже страны-члена НАТО, и откровенном внешнеполитическом фаворитизме.