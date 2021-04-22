Супруга главы Якутии Айсена Николаева Людмила будет зарабатывать на добыче якутских алмазов. С начала прошлого года ей принадлежит 40% «Арктической горной компании» (АГК), которая имеет лицензию на разработку месторождений, оценивающихся почти в миллиард долларов. Как рассказал изданию «Открытые медиа» собеседник, Людмила Николаева начала инвестировать в компанию с 2016 года, когда у АГК появились лицензии на геологоразведочные работы на месторождениях в якутской Арктике. В этот период ее муж занимал пост мэра Якутска.

Кроме того, Николаева уже пять лет является миноритарием инвестиционной компании «Поларктик капитал», созданной для привлечения средств в развитие «Арктической горной компании». По словам совладельца АГК Андрея Новикова, «Поларктик капитал» выделил на геологоразведку на месторождениях компании 70 миллионов рублей.

Издание отмечает, что «Арктическая горная компания» была создана в 2015 году. Запасы месторождений АГК оцениваются почти в миллиард долларов, в будущем она может войти в двадцатку крупнейших алмазодобывающих компаний в мире.

Отмечается, что Людмила Николаева с 2005 года работала в «Алмазэргиэнбанке». В 2014 году она была назначена председателем правления банка, однако после того, как ее муж в 2018 году стал главой республики, Николаева покинула должность, оставшись при этом советником нового председателя правления.

Доля в алмазодобывающей компании – не первый бизнес Людмилы Николаевой. С 2004 года она владела оптовой компанией «Якутснаб», «Табагинской лесопильной компанией», фармацевтической фирмой «Передовые медицинские технологии», а также коммерческой недвижимостью, указывают «Открытые медиа» . Часть этих активов ликвидирована, а доли в компаниях владельцев недвижимости жена главы Якутии передала своей старшей дочери Анне Николаевой. Общий доход от этих объектов в 2019 году превысил 70 миллионов рублей.

Ранее издание «МБХ медиа» обнаружило, что Роман Золотов – сын главы Росгвардии Виктора Золотова – стал одним из совладельцев нефтедобывающей компании «Зо Ро – Петролеум». Компания с уставным капиталом в 1 миллион рублей и первыми слогами имени и фамилии Золотова в названии была учреждена 21 апреля. Она планирует заниматься добычей нефти и попутного газа, производством нефтепродуктов и разведочным бурением.

По данным журналистов, сыну главы Росгвардии в ней принадлежат 40%, еще 40% – Альберту Ильясову, а оставшиеся 20% – Руслану Валитову, который фигурировал в деле против бывшего руководителя Главного следственного управления СК при прокуратуре Дмитрия Довгия. По версии следствия, в 2007-2008 годах Валитов передал 750 тысяч евро Довгию, чтобы тот прекратил дело о легализации имущества «Томскнефти», добытого криминальным путем. В итоге Довгий получил 9 лет колонии строгого режима, а Валитов смог избежать ответственности, сообщает издание.