Во Франции не прекращаются исламофобские настроения, в частности, нападения на мусульманские места богослужения. Так, на днях в городе Таланс (пригород Бордо) вандалы осквернили местную мечеть. На стенах здания краской оставлены такие антиисламские лозунги, как «Иммиграция убивает» и «Уберите ваши мечети», сообщила мусульманская община города на своей странице в Facebook в прошлую среду.

Председатель общины Мохамед Бултам раскритиковал инцидент. Он отметил, что «такие надписи и рисунки на месте поклонения недопустимы, тем более что сюда проходят семьи с детьми». По его словам, они уже обратились в полицию для проведения дальнейшего расследования. «Мусульманское сообщество должно сохранять спокойствие по поводу этого провокационного акта», - добавил Бултам.

Местный политик Эммануэль Саллаберри также резко осудил исламофобскую атаку. «Я осуждаю этот акт, который самым решительным образом нарушает основные свободы и ценности нашей республики», - написал он на своей странице в Facebook.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, который регулярно выступает с откровенно жесткими и вызывающими заявлениями в отношении ислама и мусульман, призвал к усилению безопасности мусульманских мест богослужения после того, как за несколько дней до начала Рамадана стены мечети и исламского культурного центре в городе Ренн были осквернены надписями кощунственного и экстремистского содержания. Граффити содержали оскорбления ислама и пророка Мухаммада, а также призывы к возобновлению крестовых походов и к возвращению католицизма как государственной религии.

В разговоре с прессой глава МВД Жеральд Дарманен осудил действия вандалов и выразил солидарность с 5,7 миллиона приверженцев ислама Франции. «Антимусульманские надписи, нанесенные на этот культурный и религиозный центр, недопустимы. Свобода вероисповедания во Франции – это фундаментальная свобода», – отметил Дарманен. Французский министр добавил, что дал указание полиции и жандармерии усилить охрану мусульманских мест поклонения в течение Рамадана.

Между тем, французские мусульмане продолжают опасаться нападений на фоне роста исламофобских настроений в последнее время. Например, в западном городе Нанте на прошлой неделе была уничтожена в результате поджога дверь мечети. Примерно в это же время были предъявлены обвинения в угрозах в адрес мечети в Ле-Мане, также на западе страны, 24-летнему неонацисту.

Во Франции проживает около 6 миллионов мусульман – это самая крупная община приверженцев ислама в Западной Европе. Большую часть ее составляют выходцы из бывших французских колоний, таких как Алжир, Марокко и Тунис.