Пост депутата Законодательного собрания Красноярского края от «Единой России» Елены Пензиной с угрозами в адрес тех, кто выходит на митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального, вызвал настоящий скандал. Он был опубликован 18 апреля в Telegram-канале регионального политика и продолжает вызывать комментарии в соцсетях.

Пензина утверждает, что слова принадлежат «хорошему человеку, ныне адвокату, а ранее менту», который видел «кровь и смерть».

«Они тут власть? Кто? Блогеры? Соплячье? Менеджеры из салонов связи и баристы? Тиктокеры и стримеры? Нет. Они в большинстве своем тунеядцы. Ничего ещё не создав, лезут разрушать? *** им. Власть тут мы. И наши дети. Мы, создавшие эту страну из того, что стало с империей, разрушенной такой же ***, как Навальный, с пятном на башке. А не эти 15-летние щенки, орущие про «бить ментов». Клоуны, вы когда-нибудь думали, что будет, если на улицы выйдем МЫ?», – цитирует депутат слова знакомого.

Затем автор комментария начинает расписывать, что будет, если на улицу выйдут такие, как он.

«Вы видели, как бьют арматурой по голове, как ломают ключицы молотком, а заточкой вспарывают ливер? Вы чувствовали пулю волны-р из КС-23? Вас в автозак по 70 человек пихали и шланг с выхлопной трубы туда в подарок совали? Все у вас будет впереди, - предупредил анонимный адвокат. - И это не за Путина будет, а за то, что вы нам не нужны. Вас сильно мало, и народ-то не пошел за Навальным».

В соцсетях возмутились кровожадными настроениями мужчины и самой Пензиной – люди уверены, что в этой публикации женщина транслирует свои мысли, а не анонимного адвоката.

Позже, 21 апреля, Елена Пензина опубликовала пост, в котором прокомментировала мнение хорошего знакомого. Женщина написала, что никогда не угрожала людям, каких бы политических взглядов они не придерживались, не поддерживает насилие и вообще выступает за «гражданский мир и согласие».

Также Пензина согласилась с тем, что она не должна была публиковать текст, в котором были столь жесткие формулировки.

Оппозиционер Алексей Навальный отбывает наказание в покровской ИК-2. Из-за ухудшения состояния здоровья сейчас он переведен во Владимирскую областную больницу для осужденных.

«В настоящее время состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия», – сообщила пресс-служба ФСИН.