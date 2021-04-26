В России опять скандал вокруг суррогатного материнства. На этот раз в его центре оказался бывший куратор внутренней политики Кремля, а ныне спикер Госдумы и постоянный член Совбеза РФ Вячеслав Володин. Его имя, а также имена популярных артистов и певцов, которые прибегали к услугам суррогатного материнства «как одинокие мужчины», прозвучали в Мосгорсуде 21 апреля в ходе рассмотрения апелляции на арест фигурантов дела о «торговле детьми».

Откровения в суде

«Народный артист России, доверенное лицо Путина Евгений Миронов, заслуженный артист России Сергей Лазарев, народный артист России Филипп Киркоров и ещё сотни мужчин, которые оформили документы на своих детей с прочерком в графе «мать», – сообщил в своем выступлении в суде директор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников, который проходит по делу в качестве обвиняемого.

Он заявил, что гордится тем, что «непосредственно участвовал в программах суррогатного материнства, в результате которых появились дети у таких деятелей». И особенно подчеркнул: «Я также горжусь тем, что, изучив наш юридический, организационный опыт, им воспользовался председатель Госдумы Вячеслав Володин, который в результате программы суррогатного материнства как одинокий мужчина стал отцом и тоже оформил свидетельство о рождении на своего генетического ребёнка с прочерком в графе «мать»».

Аудиозапись показаний Мельникова предоставил редакции News.ru глава компании «Росюрконсалтинг» Константин Свитнев. Он является главным фигурантом дела о «торговле детьми», но в свое время успел уехать за границу: сейчас Свитнев в розыске и арестован заочно. В интервью «Медузе» он также говорил, что главной целью дела являются не иностранные граждане, а российские гомосексуалы.

«Торговля детьми»

Дела о торговле людьми и причинении смерти по неосторожности возбудили в январе 2020-го, когда в одной из квартир подмосковного Одинцово обнаружили нелегальный «приют для суррогатных матерей». Нагрянули в него следователи после того, как умер от синдрома внезапной детской смерти один из новорожденных. Выяснилось, что у месячного ребенка по документам не было ни имени, ни фамилии.

В той же квартире на тот момент находились еще трое малышей в отсутствии родителей и опекунов, но под присмотром няни – мигрантки из Украины, не имевшей регистрации. Генетическими родителями малышей были иностранцы, которые собирались забрать детей за рубеж. В июне в квартире в Москве было найдено ещё пятеро младенцев, находившихся под присмотром двух женщин.

Всего по данному делу арестованы семь человек, в их числе эмбриолог, репродуктолог и акушерка, директор, юрист, переводчик и даже курьер. Также по делу проходит суррогатная мать, которая единственная была помещена под домашний арест. Следствие считает, что объектами купли-продажи стали 11 детей, рожденные суррогатными матерями для иностранцев. Вину признали только менеджер Валентина Чернышова и юрисконсульт Роман Емашев, они заключили сделку со следствием.

Примечательно, что в данном деле фигурирует юридическая компания в лице Константина Свитнева. Ведь такие сделки она, по словам адвоката по вопросам суррогатного материнства Вадима Кудрявцева, априори не может сопровождать. «Юрист по суррогатному материнству может составить договор между сурмамой и будущими родителями, провести переговоры по поводу составления договора, обратиться в суд, если ЗАГС отказался регистрировать ребенка. Но забрать ребенка у них? Как, например, я, адвокат, могу взять малютку себе в адвокатский кабинет и там его растить?» – подчеркнул Кудрявцев.

Константин Свитнев, кстати, находясь за границей, говорил, что у него «увезли из дома» четверых детей, что он – отец-одиночка, воспитывает четверняшек, у которых есть «три няни, педагог, повар и мои родственники». Как эти дети появились на свет, он не стал комментировать, сказал лишь, что это его личная жизнь и у него «на них есть все необходимые документы, включая генетические тесты».

Кстати, адвокат по вопросам суррогатного материнства Вадим Кудрявцев отметил, что неизвестно, кто в итоге по делу о «торговле детьми» окажется злоумышленником. Ими могут быть генетические родители, которые, возможно, заплатили юридической компании за передачу детей в «приют», или же суррогатная мать, если она взяла на себя ответственность за попечение, но в итоге избавилась от новорожденных.

«Ничего неизвестно»

Интересно и то, как реагируют на заявление Мельникова упомянутые им в ходе судебного разбирательства люди и их окружение. Так, актер Евгений Миронов, которого назвали отцом «суррогатного» ребенка, уже заявил, что ему об этом ничего неизвестно.

А бывший советник председателя Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова в своем телеграм-канале считает, что слова Мельникова – «заказуха перед выборами», и распространяют их «ленивые журналисты и блогеры, которые не хотят проверять информацию».

Она сообщила, что у Володина четверо детей. «Старшей дочке от первого брака больше 30-ти, два мальчишки-сорванца и младшая дочка, ей два годика. Никогда Вячеслав Викторович не скрывал детей, но и выносить личную жизнь в публичную плоскость, как любой нормальный мужчина, не будет, – подчеркнула экс-подчиненная председателя Госдумы.

Однако незадолго до наделавшего шума заседания в СМИ и в декларациях Вячеслава Володина публиковались данные о трех его несовершеннолетних детях при отсутствии супруги и о том, что при этом спикер ГД носит обручальное кольцо. В прошлом году журналисты предположили, что Володин женился на молодой женщине по имени Юлия Полякина, которая впоследствии взяла фамилию супруга.

«Инкубатор для иностранных геев»

Тема суррогатного материнства в России постоянно притягивает к себе внимание общественности, отчасти из-за неотрегулированной правовой базы. Последние несколько месяцев на фоне скандального дела Государственная дума обсуждает ужесточение правил проведения процедуры. К внесению в Госдуму готовится законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев, а также для одиноких россиян.

В случае одобрения инициативы будут действовать и возрастные ограничения для пар, желающих воспользоваться такими услугами. На данный момент российские законы разрешают воспользоваться «суррогатным» методом тем, кто живет в гражданском браке, а также одиноким людям.

Летом прошлого года депутат Госдумы Ирина Яровая выступала с инициативой о запрете суррогатного материнства для иностранцев в России. По ее мнению, эту услугу должны получать исключительно граждане РФ, которым она необходима по состоянию здоровья. Тогда ее законопроект был интерпретирован больше как: Россия не может быть инкубатором для иностранных геев. И не все коллеги оказались с ней согласны.

Зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы РФ Оксана Пушкина заявила, что такая инициатива может стать прямой дискриминацией прав тех, кому необходима помощь суррогатных мам. Пушкина призвала учитывать тот факт, что десятки тысяч россиян стали родителями благодаря современным достижениям репродуктивной медицины. И называть их, например, аморальными и безнравственными – значит не уважать их право на семью и счастье.

Кстати, сколько детей рождается от суррогатных матерей в России, сколько из них имеют прочерк в графе «мать» и какое место наша страна занимает на мировом рынке суррогатного материнства, точно никто не знает. Однако известно, что Россия точно – среди мировых лидеров.

Счастье не скрыть

Тема сурматеринства – весьма деликатная. Впрочем, как и тема экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Зачастую она осуждается обществом, религиозными деятелями, при том, что действительно сделала сотни тысяч людей счастливыми. Еще она полна слухов из-за непонимания, из-за мошенников, а также из-за таких дел врачей, судебное разбирательство по одному из которых идет второй год.

И тем не менее, есть люди, в том числе известные, которые не скрывают, что стали родителями при помощи сурмам. Среди них – Алена Апина, Яна Рудковская, Ольга Слуцкер, Дмитрий и Елена Маликовы, Алла Пугачева и Максим Галкин, а также Филипп Киркоров. Для многих стать родителями – это выстраданное счастье, хотя для кого-то, возможно, и дань моде.