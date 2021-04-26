Больше трети россиян – 38% – считают достаточным для достойной жизни месячный доход в 50-80 тысяч рублей, говорится в исследовании банка «Открытие», данные которого приводят РИА «Новости».

«Около 38% россиян считают достаточным для достойной жизни месячный доход от 50 тыс. до 80 тыс. руб., 11% хватило бы меньше 50 тыс.», – говорится в исследовании. 28% опрошенных достойным считают доход 80-120 тыс. руб. в месяц, 15% – от 120 тыс. до 200 тыс. руб. Около 9% для достойной жизни необходимо более 200 тыс. руб. в месяц.

По данным банка, у 70% россиян в настоящее время есть одна постоянная работа. Наиболее высокий процент респондентов с постоянным трудоустройством – в Московском регионе и Центральном федеральном округе, наименее – на Северном Кавказе и в Северо-Западном федеральном округе. Больше одной работы у 8% респондентов, при этом на Северном Кавказе их доля достигает 15%.

В то же время три четверти россиян недовольны своими доходами и хотят зарабатывать больше. Лишь 11% заявили, что их текущая работа обеспечивает им достойный заработок. Больше всего тех, кого устраивают их доходы, в Москве и Московской области (15%). Меньше всего – на Дальнем Востоке (0%), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (7%).

Одним из вариантов решения этой проблемы является подработка: 70% граждан готовы искать ее, а каждый десятый уже этим занимается. Лишь 10% заявили, что не нуждаются в подработках, а еще 10% опрошенных сообщили, что не могут искать дополнительный заработок, поскольку слишком много сил тратят на своем нынешнем рабочем месте.

По данным Росстата, доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году снизилась до 12,1% с 12,3% в 2019 году. Общее число бедных россиян по итогам прошлого года составило 17,8 млн.

Летом прошлого года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные, согласно которым почти половине россиян регулярно не хватает денег до следующей зарплаты. У большинства подобные ситуации случаются время от времени или редко (по 43%). Треть работающие россияне время от времени сталкиваются с нехваткой денег до зарплаты (33%), каждый десятый (10%) – постоянно, 39% работников – очень редко.