Химические наработки

Российская Федерация владеет одним из самых больших запасов химического оружия в мире. После распада Советского Союза запасы химического оружия в России составляли цифру порядка сорока тысяч тонн. Основная часть химоружия была представлена такими отравляющими веществами, как люизит, иприт V-газ, зоман и зарин.

Еще в 1992 года в газете «Московские новости» была опубликована статья «Отравленная политика», которая и раскрыла существование в СССР, а впоследствии и в России секретной программы по разработке боевых отравляющих веществ семейства «Новичок». Впоследствии Вила Мирзоянова, одного из авторов нашумевшей статьи о «Новичке», обвинили в разглашении государственной тайны и вынудили эмигрировать в США.

Мирзоянов на тот момент являлся уже бывшим сотрудником Государственного союзного НИИ органической химии и технологии (Москва) и имел доступ к особо секретной информации. Соавтором статьи являлся Лев Федоров – ведущий научный сотрудник Института геохимии и аналитической химии Российской Академии Наук.

Борьба с химоружием

Химическое оружие запрещено Конвенцией о запрещении его разработки, производства, накоплении и применении в 1993 году. Российская Федерация также присоединилась к договору и ратифицировала конвенцию о запрещении производства, разработки, накопления и применения химического оружия и обязалась уничтожить его.

В Кремле понимали, что уничтожение огромных запасов химоружия связано с колоссальными затратами. Еще в ходе переговоров по КХО в 1992 г. российская делегация ставила вопрос о международном содействии данному процессу, в противном случае угрожая не подписать Конвенцию. Такие гарантии РФ были предоставлены. В качестве крупнейшего донора выступали Соединенные Штаты, также финансовое участие в этом приняли европейские государства.

За реализацией этой конвенции следит Организация по запрещению химического оружия. Согласно Конвенции, химическое оружие в полном объеме должно быть уничтожено к 2010 г., но допускалось продление дедлайна на 2 года. Систематическое невыполнение Россией сроков согласно графику уничтожения химического оружия привело к тому, что первые два этапа договора (ликвидация, соответственно, 1% и 20% запасов) были с треском провалены. Тем не менее в сентябре 2017 г. Владимир Путин отчитался о ликвидации последних запасов химического оружия.

Российский сектор ВПК, разрабатывающий и исследующий возможность применения и различные типы химического оружия, просто приобрел «защитный» оттенок и называется войсками радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Их предшественник – военно-химическое управление Красной Армии еще тогда располагало полной инфраструктурой для производства химического оружия, такой как собственные войска, склады, вузы для подготовки кадров и испытательные полигоны для тестирования оружия массового поражения.

А что на практике?

Показательно, что не прошло и полгода после торжественного спича Путина о ликвидации 100% химического оружия на территории России, как сотрудники российских спецслужб Петров и Боширов (Александр Мишкин и Анатолий Чепига) отравили на территории Великобритании боевым отравляющим веществом «Новичок» Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Да и другие события последних лет, такие как отравление оппозиционера Алексея Навального боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок», предоставление химического оружия режиму Асада в Сирии или отравление президента Росбизнесбанка Ивана Кивелиди в 1995 году только свидетельствуют о том, что Россия не выполняет положения Конвенции о запрещении химического оружия, подписантом которой РФ является с января 1993 года.

При этом всем даже сейчас Кремль продолжает открыто врать и отрицать свое участие в разработках, испытаниях и применении отравляющих веществ. Министерство иностранных дел РФ сначала открыто заявило о том, что в СССР никогда не разрабатывалось химическое оружие, известное под названием «Новичок». Однако различные ведомства не успели согласовать список версий, и представители российской Службы Внешней Разведки практически одновременно с заявлением о якобы никогда не существовавшем оружии серии «Новичок» заявили о том, что запасы такого оружия были, но якобы они были уничтожены в соответствии с протоколами и регламентами ОЗХО.

Экспорт химического оружия

Впрочем, врать и выкручиваться им не привыкать – российские специалисты, покрывая и сирийских военных, и армию России, также принимавшую активное участие в вооруженном конфликте, «не нашли» следов применения химического оружия в сирийском городе Дума, атакованном правительственными силами Сирии вблизи Дамаска 7 апреля 2018 года. В то же время Организация по запрещению химического оружия доказала использование химического оружия во время атаки. В заключении ОЗХО говорится о том, что ночь 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим оружием над городом Дума.

По данным ВОЗ, в результате этого погибли более 70 человек, у более чем 500 жителей города – отравления токсичными химическими веществами. Со своей стороны Российская Федерация обрушилась с резкой критикой на экспертов ОЗХО, выгораживая свое преступное участие в произошедшем и получившем огласку одном из эпизодов сирийского конфликта: по версии Сергея Лаврова, министра иностранных дел РФ, следов применения химических веществ в городе не обнаружено.

Хотя такая позиция руководства РФ целиком понятна. Ведь на создание нервно-паралитических газов, отправленных в Сирию в 2007-2008 годах, согласно контракту и банковским записям, Кремль выделил не менее 900 000 долларов.

Общая сумма контракта между компаниями-прокладками предположительно составляла более трех миллионов долларов, из которых документально подтвержден перевод 900 000 долларов компании, владельцем которой является гражданин России Исса иль-Зейди, включенный в санкционный список Министерства финансов США в связи с деятельностью российского научно-исследовательского центра, занимающегося разработкой нервно-паралитических газов.

Согласно данным берлинской некоммерческой организации Global Public Policy Institute (GPPi), в Сирии более 300 раз использовалось химическое оружие. В 98 процентах случаев его применяли правительственные войска Сирии, «шефство» над которыми осуществляет Российская Федерация, поставляющая режиму Асада различные типы вооружения, в том числе запрещенные, военных специалистов, и оказывающая различные виды помощи.

«В конечном итоге Россия несет ответственность за гибель людей в Восточной Гуте и множестве других мест в Сирии, ставших жертвами химического оружия, так как Россия вмешалась в сирийской конфликт», – заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон 23 января 2018 года на международной конференции, посвященной химическому оружию.

Российская Федерация продолжает блокировать независимые попытки расследования произошедших событий, связанных с использованием химического оружия в Сирии, используя свое право вето в Совете Безопасности ООН, которым она воспользовалась более трех раз, что снизило эффективность действующего механизма расследования, заявила Никки Хейли, постоянный представитель США при организации Совбеза ООН.

Подводя итоги, можно смело утверждать, что в условиях несоблюдения международных договоров об уничтожении химического и бактериологического оружия Москва продолжает представлять собою опасность для всего человечества. Фактически, ни один человек в мире не может быть защищен от нападения сотрудниками спецслужб Российской Федерации с применением отравляющих боевых веществ. Достаточно лишь вспомнить последствия попытки отравления семьи Скрипалей, при которой пострадали вообще третьи лица, не имеющие отношения ни к России, ни к Скрипалям.

США и ЕС должны требовать от Кремля аудита ОЗХО на территории России с допуском на все военные объекты для инспекции на наявность утаенного химического оружия. В случае отказа Брюссель и Вашингтон, как основные доноры и спонсоры всех трат России в рамках уничтожения химоружия, имеют полное моральное право вводить санкции за сокрытие запрещенного вооружение, на ликвидацию которого Москва взяла у них же деньги.