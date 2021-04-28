В России, по неофициальной информации, уже началась третья волна коронавируса, передает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным издания, россияне на фоне оптимистичных заявлений властей страны о взятии под контроль пандемии перестали опасаться вируса и не стремятся получать антиковидную вакцину.

Средний показатель заболеваемости в Москве за последнюю неделю достиг самого высокого уровня с января, и новые случаи инфицирования растут быстрее, чем в Великобритании, где население в пять раз больше, чем в российской столице, отмечает Bloomberg. При этом по всей России средняя суточная заболеваемость составляет 9 тысяч случаев.

Несмотря на ситуацию, российское правительство отказывается вводить новые внутренние ограничения за исключением объявленных нерабочими дни с 1 по 10 мая, а также отмены авиасообщений в некоторые популярные места отдыха за рубежом, в том числе в Турцию. Предполагается, что эти решения помогут предотвратить распространение инфекции.

Пресс-секретарь президента России отверг данные Bloomberg о начале третьей волны COVID-19 в стране, сославшись на данные Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. «В настоящий момент темпы вакцинации абсолютно соответствуют востребованности населения», – сказал Песков и добавил, что темпы вакцинации будут расти.

По данным «Левада-центра», около двух третей опрошенных в ходе соцопроса россиян не хотят вакцинироваться. Для того чтобы стимулировать вакцинацию, пункты, где можно привиться, открываются в крупных торговых центрах. Кроме того, людям старше 60 лет предлагаются подарочные карты на одну тысячу рублей.