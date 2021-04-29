Сотрудники Russia Today, фигурирующие в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией (основан российским оппозиционером Алексеем Навальным), получают от 200 до 700 тысяч рублей в месяц. Отмечается, что такие выводы сделаны из присланного в ФБК «документа» – «штатного расписания медиахолдинга Маргариты Симоньян Russia Today».

«Цифры мы перепроверили, сравнили с другими источниками (утекшими налоговыми базами, заявлениями сотрудников) и удостоверились, что они верны», — цитирует Znak.Сom сотрудников фонда Навального.

К примеру, одним из подтверждений наличия высоких доходов у сотрудников RT может быть публичное заявление Антона Красовского, который в эфире «Эха Москвы» говорил, что получает за работу на канале больше полумиллиона рублей в месяц.

Леся Рябцева, по информации ФБК, «пишет по 2-3 небольших колонки для сайта RT в месяц», ходит на шоу «Прекрасная Россия бу-бу-бу», а также ведет Telegram-канал, где «из 420 постов 220 о Навальном и ФБК». Ежемесячный ее доход составляет 368 тысяч рублей, утверждается в расследовании.

Станислав Яковлев, известный как блогер Ортега, не ведет колонку на сайте RT, несколько раз приходил на шоу «Прекрасная Россия бу-бу-бу», но регулярно делает публикации в своем канале в Telegram – из 400 его постов в месяц 150 про Навального, уверяют в ФБК.

Публицист Максим Кононенко, который написал всего одну колонку за февраль на сайт канала, получает 540 тысяч рублей в месяц, а бывший волонтер штаба Навального Виталий Серуканов, который «гастролирует с программой разочаровавшегося сторонника по всем пропагандистским передачам», зарабатывает 754 тысячи рублей ежемесячно.

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян не стала отвечать на вопросы Znak.com о достоверности данных ФБК. При этом позже в ее Twitter-аккаунте появилась информация «о внеочередном повышении зарплат ребятам, чьи данные слили в сеть».

В сентябре 2020 года издание The Insider обнародовало данные о размере доходов самой Маргариты Симоньян: по данным журналистов, ее официальная зарплата МИА «Россия сегодня» составляет 20,4 миллиона рублей, в АНО «ТВ-Новости» (юрлицо Russia Today) – 16 миллионов в год. Обе структуры финансируются из бюджета РФ. Таким образом, доход Симоньян без учета схем с производством «Международной пилорамы» достигает 36,4 миллиона рублей.

В марте Фонд борьбы с коррупцией выяснил, что за последние три года Симоньян, а также ее муж Тигран Кеосаян и их родственники в целом получили на личные банковские счета по контрактам с госструктурами и миллиардером Виктором Вексельбергом почти 720 миллионов рублей. Согласно выводам авторов расследования, деньги Симоньян и ее семье перечисляли телеканал НТВ, авиакомпания «Аэрофлот», оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 года и другие структуры.