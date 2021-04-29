Правительство обсуждает проект по привлечению осужденных к строительству Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Вопрос поручили проработать Минтрансу, ФСИН и ОАО РЖД до 14 мая, следует из протокола совещания кабмина, с которым ознакомился «Коммерсант». Эксперты полагают, что решение будет вынесено положительное: прокладывать пути по Сибири уже направлены железнодорожные войска, а осужденным и вовсе нельзя будет отказаться, иначе для них ужесточат режим. БАМ не без причин считается главным долгостроем РЖД.

БАМ и не снилось

Интерес к теме привлечения заключенных к строительству на крупных стройках возник после сообщений о том, что проект модернизации БАМа и Транссиба может серьезно подорожать, во-первых, из-за роста цен на строительные материалы, в частности на металлы, а во-вторых, из-за повышения стоимости труда. Теперь вековая стройка обойдётся бюджету на 40 миллиардов рублей дороже, чем было запланировано.

Так, в 2019 году ОАО РЖД потратило на строительные работы на Восточном полигоне чуть более 40 млрд рублей, а в 2020 – уже порядка 73 млрд. В 2021 году строительство БАМа, которое должно закончиться в 2030-м, подорожает еще. Свою смету представил заместитель гендиректора ОАО РЖД Андрей Макаров, ответственный за строительный комплекс. «В этом году только строительно-монтажные работы в рамках БАМ-1 мы должны выполнить на 76 млрд рублей. Еще 58 млрд рублей будут потрачены на различные работы в рамках второго этапа. Из них строительно-монтажных работ, очищенных от проектирования, закупки оборудования и прочих затрат, нам надо выполнить на 85–90 млрд рублей», – сообщил он.

При этом эксперт Московского центра Карнеги, экономист Андрей Колесников замечает: «Это мышление позднесоветской власти: чем больше проект, чем больше закачать туда денег – тем он будет эффективнее. То, что это может и не окупаться – это мало кого волнует».

Виновата пандемия

Итак, повышение стоимости БАМа объясняют в ОАО РЖД подорожанием стройматериалов, то есть, по сути, обвалом рубля, и пандемией. Ковидные ограничения въезда мигрантов повлияли на численность работников восточного долгостроя. «В силу ограничений, связанных с пандемией, мы недосчитались порядка 3–4 тысяч человек зарубежной рабочей силы из Казахстана, Узбекистана, Армении, Китая, работавших по договорам в подрядных организациях», – привел статистику прошлого года топ-менеджер Андрей Макаров.

Но дефицит кадров стал в принципе системной проблемой для России. Если на востоке ОАО РЖД в предстоящем сезоне будет нуждаться в 15 тысячах рабочих, то в целом на стройках страны, как сообщил глава минстроя Ирек Файзуллин, сейчас не хватает 600 тысяч мигрантов из стран СНГ.

Месяцем ранее вице-премьер Марат Хуснуллин оценивал дефицит трудовых ресурсов на строительных площадках в России в 1,5-2 млн человек. И он считает, что российские стройки будут испытывать кадровый голод даже после открытия границ и возвращения мигрантов, так как объемы строительства будут расти. Кстати, чтобы сделать отрасль прозрачнее, навести в ней порядок и сделать учет, для мигрантов-строителей могут ввести идентификационные коды.

ЖДВ на БАМе: зарплата как у подрядчиков

Сейчас ОАО РЖД перебрасывает на БАМ персонал из европейской части России и привлекает железнодорожные войска в рамках контрактов с Минобороны. Но пока у ОАО РЖД мобилизовано только порядка 5 тысяч рабочих из 15 тысяч необходимых. В этом году должны приступить к стройке БАМа еще 3 тысячи военнослужащих.

Их труд, по словам заместителя гендиректора ОАО РЖД Андрея Макарова, оплачивается так же, как и услуги гражданских подрядчиков, но желдорвойска получат 2,5–3 млрд руб., не более 5%, от всей стоимости работ, поскольку материалы им передает заказчик. Сейчас солдат привлекают к работам, связанным с земляным полотном и возведением искусственных сооружений, на участке длиной 330 км от Улака до Февральска.

Срок в тайге

В правительстве полагают, что достраивать советский долгострой вполне могут осужденные. Тем более, что такой опыт уже есть: исторически вклад заключенных в строительство БАМа огромен. В 1932 году приказом ОГПУ был создан БАМлаг, входивший в систему ГУЛАГ НКВД. Через него прошло порядка 2 млн человек, на середину 1935 года в нем содержалось единовременно свыше 160 тыс. человек, в мае 1938 года – 255 тыс. человек. К моменту ликвидации БАМлага и его переформатирования в 1938 году в Управление железнодорожного строительства НКВД на Дальнем Востоке силами заключенных был построен участок БАМ – Тында длиной 190 км, соединяющие БАМ с Транссибом линии Известковая – Ургал и Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре. С 1932 по 1953 год с перерывом и разбором уже уложенных во время войны временных путей были построены участки Комсомольск – Совгавань, Тайшет – Братск, Братск – Усть-Кут.

Сейчас законодательство РФ в ст. 103 «Привлечение к труду осужденных к лишению свободы» УИК РФ предусматривает возможность участия лиц, отбывающих наказание, в работах как в исправительном учреждении, так и за его пределами, говорит юрист Дмитрий Горбунов. Он отмечает, что на заключенных распространяются конституционные гарантии, регулирующие трудовые правоотношения с учетом особенности статуса отбывающих наказание.

Эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников указывает, что по стоимости труд заключенных сравним с трудом мигрантов. Тем более что почти треть ввезенных в Россию мигрантов по программе Минстроя стали менять профессию и переходить на более легкую работу курьерами. Работать в доставке гораздо легче, чем на стройке, а зарплаты там сопоставимы или даже выше. Например, строитель-мигрант в Москве получает в среднем около 65 тысяч рублей, а курьер-мигрант – до 80 тысяч. Но все-таки оплата труда заключенных – отдельная тема.

Труд поневоле

До 1997 года российские колонии именовались ИТК, то есть исправительно-трудовыми. Сейчас буква «Т» из аббревиатуры исчезла, но осужденным по-прежнему предоставляется право на труд. Правда, выбора особого нет: вопрос о месте работы решает администрация.

При большинстве колоний в России имеются промзоны – производственные цеха и склады различного предназначения. Выбор специальностей напрямую зависит от конкретной ИК.

Самую большую долю от товаров, произведенных в зоне, составляет «швейка» – 32% от общего объема. За ней следуют деревообработка с 17% и металлообработка с 12%.

Осужденным, как и на воле, за работу платят деньги, однако на руки их не выдают: заработанное накапливается на счете заключенного и может быть использовано как для приобретения продуктов и предметов первой необходимости на зоне, так и в других целях, например, для погашения ущерба по иску.

При привлечении заключенных к строительству БАМа и Транссиба власти скорее всего принудят работать их забесплатно и в плохих условиях. Такое мнение высказала юрист «Комитета по предотвращению пыток» Ольга Садовская. Она считает: «С учетом того, что права заключенных у нас соблюдаются очень плохо, у меня есть большие сомнения, что все будет организовано правильно. Я считаю, что, если будет организована система «день за два», но при этом не будет оплаты или хороших условий труда – это тоже будет рабским трудом. Даже если будет день за два, день за пять, день за шесть без всяких нормативов».

Перекличка в Арктике

В марте стало известно о том, что Федеральная служба исполнения наказаний договорилась об использовании зэков в очистке Арктики. Директор ФСИН Александр Калашников тогда заявил, что ведомство заключило договоренность с властями Красноярского края и администрацией Норильска.

А в декабре 2020 года начальник управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, ФСИН Елена Коробкова сообщала, что власти Норильска выделили здание для создания исправительного центра на 56 человек. Она отметила, что ведомство рассматривает возможность отправки заключенных на работы по ликвидации ущерба окружающей среде в другие северные регионы. Коробкова упомянула Архангельскую область, где нужно рекультивировать 15 незаконных свалок.

В исправительные центры направляются люди, которых суды приговорили к принудительным работам. Это не лишение свободы, в исправительных центрах нет колючей проволоки и часовых. Осужденный живет в общежитии и работает там, куда его направят. За свой труд он получает обычную зарплату.

На сегодняшний день в 76 регионах создано 111 учреждений для отбывания принудительных работ с возможностью размещения более 8 тысяч человек. Коробкова особо подчеркнула, что в исправительные центры стремятся попасть осужденные из мест лишения свободы. Они готовы работать на любых объектах и предприятиях, чтобы получать зарплату, помогать своим семьям, погашать иски. «Это своего рода социальный лифт, позволяющий адаптироваться в обществе, получить работу, восстановить социальные и родственные связи»,– рассказывают в тюремном ведомстве.

Не вызывает энтузиазма

Несмотря на кажущуюся выгоду, проблема дефицита рабочих не может быть решена путем привлечения осужденных, уверен коммерческий директор компании «Стройком» Андрей Яковлев. Во-первых, потому, что они, как правило, не имеют должного опыта в строительстве. Во-вторых, иностранных рабочих отличает высокий уровень мотивации: приехавшим в Россию людям важно закрепиться на работе и не потерять ее – им нужно отправлять деньги семье, а также платить за съемное жилье.

«Многие работодатели отмечают, что мигранты, которым были предоставлены базовые комфортные условия, например, бесплатное проживание и питание, трудятся с высокой производительностью, не увиливают от трудовых обязанностей. В случае с осужденными ситуация будет противоположной – с высокой вероятностью у них не будет мотивации работать качественно. Такой подход может существенно повлиять на качество строящихся объектов и сроки их сдачи», – полагает эксперт.

Предложение властей заменить мигрантов осужденными не вызывает энтузиазма и у члена Общественного совета минстроя Рифата Гарипова. «Несмотря на то, что такая рабочая сила обойдется застройщикам дешевле, управление и контроль за осужденными на практике вызывают вопросы, – говорит Гарипов. Нужно учитывать дополнительные факторы: обеспечение осужденных жильем, финансирование и организацию их сопровождения и пребывания на объектах. Но, учитывая текущие сложности в строительной отрасли, решение об использовании труда осужденных можно оставить на усмотрение и ответственность конкретных работодателей».