Арабские СМИ повысили накал вокруг прошлогодней темы создания пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России в Порт-Судане, сообщив со ссылкой на источники, что соответствующий процесс заморожен Хартумом и проекту ещё предстоит согласование по линии законодательной и исполнительной власти. Материалы тут же были интерпретированы занимающимися регионом экспертами как признак нарастающей напряжённости между РФ и переходными властями, только намечающими контуры своей внешнеполитической стратегии. Москва почти сразу выступила с опровержением.

Нейтрализовать информационный эффект РФ попыталась по линии дипломатического и оборонного ведомств. Если российское посольство в африканской стране выступило с заявлением, что «соглашение вступает в силу только после его ратификации обеими сторонами» и, раз этого ещё не произошло, «все остальные утверждения – от лукавого и ставят цель нанести ущерб традиционно дружественными отношениям между РФ и Республикой Судан», то пресс-служба ВМФ России пошла другим путём: она распространила на первый взгляд непримечательное сообщение о том, что группа кораблей Балтийского флота завершила дальний поход и вернулась на место базирования.

«За это время экипажи корвета «Стойкий» и танкера «Кола» побывали в Индийском океане, где приняли участие в международных манёврах. Посетили с деловыми заходами порты Ирана, Омана, Кипра, Сирии, а во время нахождения в Красном море отряд кораблей впервые совершил деловой заход в Порт-Судан», – отрапортовала пресс-служба флота. В контексте дискуссии о правдивости появившихся в арабских СМИ сообщений отчёт российского оборонного ведомства выглядел деятельной попыткой развеять все опасения о судьбе ПМТО ВМФ РФ в Порт-Судане. Однако поводы для переживаний не могут не оставаться.

«Нет прозрачности»

Публикации в арабских изданиях вызвали ликование отставных западных дипломатов, продолжительное время занимавшихся Африкой. Так, бывший директор офиса американского спецпосланника по Судану Кэмерон Хадсон подчеркнул, что российской стороне нужно вести свои дела на побережье Красного моря открыто и во взаимодействии с суданскими вооружёнными силами. Пока же, следует из его твита, представители России действуют главным образом через частную военную компанию (ЧВК) «Вагнера» и контактируют с Силами быстрой поддержки Судана – боевыми формированиями Национальной службы безопасности и разведки, выполняющими функцию внутренней армии и имеющими неоднозначную репутацию.

То, что некоторая часть переходных органов власти в Судане остаётся не у дел в процессе принятия таких решений, как например, создание ПМТО ВМФ России, подтверждают высказывания местного оппозиционного политика Камаля Болада, который является членом Коалиции за свободу и перемены – организации, участвовавшей в формировании нового руководства страны.

«В управлении этой страной нет прозрачности», – говорил оппозиционер, указывая на то, что Хартум договаривался «строить сбалансированные отношения с различными региональными и международными блоками», а сделка с россиянами может нарушить эту динамику. Болад выражал уверенность: договор с Москвой – это результат того, что армейские круги присвоили себе право принимать решения в дипломатической сфере.

Рука «вагнеровцев»

Ставка на суданский фракционизм в стремлении получить стратегический плацдарм на Красном море только делает позицию РФ уязвимой. Тем более, что расследования Центра «Досье» свидетельствуют: активное участие в организации переговоров с суданскими властями принимала ЧВК «Вагнера», которая организовывала визиты высокопоставленных представителей минобороны РФ в Судан, а также занималась документацией. Уже в 2017 году руководство «наёмников», по данным Центра «Досье», обдумывало место для воздушных и военно-морских баз в африканской стране. Расследователи утверждают: помимо ПМТО в Порт-Судане, участники этих переговоров обсуждали перспективы использования Россией «воздушных баз и островов, входящих в состав Судана в Красном море, в военных целях».

Но очевидно, что такой фактор, как рост конкуренции с другими международными игроками, слабо просчитывался «вагнеровцами» при согласовании договора о создании ПМТО в Судане. Не стоит забывать, что Порт-Судан расположен напротив саудовской Мекки.

Есть еще один фактор: ПМТО развертывают в одном из самых проблемных мест Судана с точки зрения энергообеспечения: объект будет расположен недалеко от города с 600-тысячным населением, НПЗ и крупнейшим портом страны, но где с перебоями работает только одна дизель-мазутная ТЭС в 337 МВт. Поэтому обеспечивать работу ПМТО, как в случае с сирийским Хмеймимом, будут дизель-генераторы, топливо для которых, как и ГСМ для флота, будут возить из России – в Судане нефтепродуктов мало, они дорогие.

В этом смысле критики российского присутствия с легкостью могут интерпретировать действия Москвы как дестабилизирующие, особенно с учётом того, что она, по прогнозам западных экспертов, планирует разместить на объекте разведывательное средства. Более того, велика вероятность, что сам Хартум попытается использовать тему присутствия Москвы на берегу Красного моря в качестве разменной монеты в отношениях с Вашингтоном. Со временем может оказаться, что в таком проекте издержек гораздо больше, чем дипломатической и военной выгоды.