Группа действующих и отставных военных, которые направили письмо президенту Франции с предупреждением об угрозе гражданской войны и распаде страны, будет наказана. Об этом изданию Le Parisien заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантр.

По его словам, бывшие высокопоставленные служащие армии предстанут перед дисциплинарной комиссией. «Они будут подвергнуты соответствующим военным санкциям», – сообщил он.

Со своей стороны, решительно осудил подписавших декларацию военных премьер-министр Франции Жан Кастекс. Глава правительства подчеркнул, что заявление противоречит принципам республики.

Ранее издание Valeurs Actuelles опубликовало обращение группы отставных генералов президенту Эммануэлю Макрону. Они заявили, что «исламисты» якобы устанавливают свои порядки в разных регионах страны, а в целом в республике фактически идет «расовая война», которая может привести к ее разрушению и стать причиной многочисленных человеческих жертв.

«Помните, что, как и мы, подавляющее большинство наших сограждан потрясены вашей нерешительностью и преступным молчанием», – заявили авторы письма.

Они также предупреждают о возможном перевороте и установлении режима военной хунты в том случае, если Макрон не прекратит бездействовать. «Как мы видим, времени на промедление нет, иначе завтра гражданская война положит конец этому нарастающему хаосу, и количество смертей, за которое вы будете нести ответственность, начнет исчисляться тысячами», – резюмировали отставные военные.

Между тем, французские мусульмане продолжают опасаться нападений на фоне роста исламофобских настроений в последнее время. В этом месяце произошел ряд инцидентов с осквернением мечетей по всей стране.

Например, в городе Таланс (пригород Бордо) на стенах здания мечети неизвестные оставили краской лозунги: «Иммиграция убивает» и «Уберите ваши мечети». Незадолго до этого в западном городе Нанте была уничтожена в результате поджога дверь мечети. Примерно в это же время 24-летнему неонацисту предъявили обвинения в угрозах в адрес мечети в Ле-Мане, также на западе страны.

Во Франции проживает около 6 миллионов мусульман – это самая крупная община приверженцев ислама в Западной Европе. Большую часть ее составляют выходцы из бывших французских колоний, таких как Алжир, Марокко и Тунис.