Турецкая сторона указала, что «систематические провокации» Израиля и недавние призывы к аннексии подрывают основы мирного урегулирования на основе принципа двух государств и наносят серьезный ущерб надеждам на мир.

МИД Турции вновь призвал к немедленному прекращению огня и установлению устойчивого мира на основе решения о двух государствах.