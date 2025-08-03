3 августа 2025 г.
Анкара самым решительным образом осудила действия израильских министров, которые 3 августа под охраной полиции и в сопровождении групп поселенцев ворвались на территорию мечети Аль-Акса.
В заявлении подчеркивается, что обеспечение безопасности Аль-Аксы и сохранение священного статуса Иерусалима (Аль-Кудс) — это не только региональная обязанность, но и общая ответственность всего человечества.
Турецкая сторона указала, что «систематические провокации» Израиля и недавние призывы к аннексии подрывают основы мирного урегулирования на основе принципа двух государств и наносят серьезный ущерб надеждам на мир.
МИД Турции вновь призвал к немедленному прекращению огня и установлению устойчивого мира на основе решения о двух государствах.