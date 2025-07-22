Французское правительство требует от Евросоюза ужесточить позицию в торговых переговорах с Вашингтоном в преддверии крайнего срока 1 августа. Президент США Дональд Трамп угрожает повысить пошлины на европейские товары до 30% — в три раза выше нынешних 10%, — если соглашение не будет достигнуто.

«Дать понять, что мы готовы нажать красную кнопку», — таким образом французский представитель, курирующий торговые вопросы, описал подход Парижа к переговорам с США, пишет POLITICO.

Второй французский представитель заявил, что Еврокомиссия должна признать: она имеет дело с союзником, который «нагнетает напряженность в торговой войне, которую сам же и начал». «Именно это заставило нас повысить голос и потребовать от Комиссии проявить твердость», — добавил чиновник.

Требования Франции ужесточить линию отражают колоссальное давление, с которым столкнулись европейские правительства после возвращения Трампа к власти в январе. В последние недели переговорщики ЕС предпринимают отчаянные попытки убедить американских коллег снизить пошлины до 1 августа.

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с немецким канцлером Фридрихом Мерцем в среду в Берлине для обсуждения торговых угроз. Мерц и его союзники «настаивали на быстрой сделке» — даже ценой значительных уступок — чтобы защитить экспортно-ориентированную экономику Германии. Франция же хочет добиться максимально выгодных условий.

«Франция хочет, чтобы переговорный метод Комиссии эволюционировал, — говорится в записке министерства экономики для журналистов. — Цель не должна заключаться в достижении соглашения любой ценой».

Во вторник министр промышленности Франции Марк Ферраччи встречается с представителями индустрии для обсуждения американских пошлин. После этого и правительство, и бизнес планируют давить на Комиссию, требуя более жесткой позиции против Трампа.

Министр торговли Франции Лоран Сен-Мартен заявил на прошлой неделе, что ЕС должен угрожать применением сильных контрмер, таких как «антипринуждающий» инструмент (ACI). Брюссель уже рассматривает новый раунд ответных мер против США, которые также затронут сферу услуг.

Торговый комиссар ЕС Марош Шефчович ездил в Вашингтон на прошлой неделе для переговоров — это уже четвертый официальный визит с февраля. Встречаясь с дипломатами ЕС в пятницу, он сообщил, что сделка не достигнута, но переговоры продолжаются.