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Российская биатлонистка расплакалась из-за зарплаты в ₽10 тысяч
Низкую заработную плату спортсменки Маргариты Васильевой, не раз занимавшей призовые места на чемпионате России, чиновники объяснили дисквалификацией за прием запрещенных веществ, но обещали добавить еще 15 тысяч
Российская биатлонистка расплакалась из-за зарплаты в ₽10 тысяч
Фото: Instagram / Others
3 мая 2021 г.

Многократная чемпионка и призер чемпионата России по биатлону Маргарита Васильева буквально расплакалась на камеру, узнав о зарплате в ₽10 тысяч за апрель с. г.

29-летняя спортсменка выложила в Instagram несколько видео и фото, сообщив, что ежедневно тренируется по пять с половиной часов. Из-за маленькой зарплаты она даже готова взять кредит, чтобы «выйти» из этой ситуации.

«Может, пойти работать, а как же результат? А может, кредит взять, чтоб выйти из этой ситуации?» – написала российская спортсменка в сторис своего профиля.

Позже выяснилось, что эта сумма – аванс, всего биатлонистка получит ₽25 тысяч. В министерстве спорта Красноярского края рассказали, что зарплата их подопечных привязана к достижениям. Поскольку Васильева не принимала участия в прошлом сезоне, то она получила выплату без надбавки.

«Ничего здесь страшного и удивительного нет. Десятки тысяч спортсменов получают не такую высокую зарплату. А Васильевой надо было думать, ведь ее не просто так дисквалифицировали, у нее была серьезная причина, – прокомментировал ситуацию председатель комитета Госдумы по физической культуре Дмитрий Свищев. – Мы сейчас обсуждаем отстранение, дисквалификацию по причине употребления запрещенных препаратов. Поэтому ничего удивительного в том, что у нее зарплата не такая высокая, нет. Надо работать и выигрывать соревнования, а не употреблять запрещенные препараты, и у тебя будет высокая зарплата».

Маргарита Васильева 18 сентября 2019 года была дисквалифицирована антидопинговой комиссией Международного союза биатлонистов (IBU) на полтора года из-за того, что ранее в феврале пропустила три допинг-теста подряд. Дисквалификация Маргариты Васильевой закончилась 18 марта 2021 года.

Сама спортсменка утверждает, что все ее пробы чистые, а в докладе канадского профессора Ричарда Макларена, посвященном допингу в российском олимпийском спорте, ее имя не фигурирует. «А то, что я не согласна со своей зарплатой, это уже мои трудности, не ваши. Если вас устраивает ваша зарплата, живите и радуйтесь», – написала она в соцсетях.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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