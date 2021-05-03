Многократная чемпионка и призер чемпионата России по биатлону Маргарита Васильева буквально расплакалась на камеру, узнав о зарплате в ₽10 тысяч за апрель с. г.

29-летняя спортсменка выложила в Instagram несколько видео и фото, сообщив, что ежедневно тренируется по пять с половиной часов. Из-за маленькой зарплаты она даже готова взять кредит, чтобы «выйти» из этой ситуации.

«Может, пойти работать, а как же результат? А может, кредит взять, чтоб выйти из этой ситуации?» – написала российская спортсменка в сторис своего профиля.

Позже выяснилось, что эта сумма – аванс, всего биатлонистка получит ₽25 тысяч. В министерстве спорта Красноярского края рассказали, что зарплата их подопечных привязана к достижениям. Поскольку Васильева не принимала участия в прошлом сезоне, то она получила выплату без надбавки.

«Ничего здесь страшного и удивительного нет. Десятки тысяч спортсменов получают не такую высокую зарплату. А Васильевой надо было думать, ведь ее не просто так дисквалифицировали, у нее была серьезная причина, – прокомментировал ситуацию председатель комитета Госдумы по физической культуре Дмитрий Свищев. – Мы сейчас обсуждаем отстранение, дисквалификацию по причине употребления запрещенных препаратов. Поэтому ничего удивительного в том, что у нее зарплата не такая высокая, нет. Надо работать и выигрывать соревнования, а не употреблять запрещенные препараты, и у тебя будет высокая зарплата».

Маргарита Васильева 18 сентября 2019 года была дисквалифицирована антидопинговой комиссией Международного союза биатлонистов (IBU) на полтора года из-за того, что ранее в феврале пропустила три допинг-теста подряд. Дисквалификация Маргариты Васильевой закончилась 18 марта 2021 года.

Сама спортсменка утверждает, что все ее пробы чистые, а в докладе канадского профессора Ричарда Макларена, посвященном допингу в российском олимпийском спорте, ее имя не фигурирует. «А то, что я не согласна со своей зарплатой, это уже мои трудности, не ваши. Если вас устраивает ваша зарплата, живите и радуйтесь», – написала она в соцсетях.