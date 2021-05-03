Почти 100% получивших российское гражданство в 2020 году – выходцы из бывших союзных республик, сообщил ТАСС со ссылкой на МВД России. Речь идет о 98% всех получивших паспорта России (640 тысяч человек).

«Такое стремление обусловлено близостью территорий, общим историческим прошлым, отсутствием языкового барьера и понятным менталитетом», – пояснили в ведомстве.

При этом большинством из них оказались граждане Украины (62%). Также документ чаще всего получали приезжие из Таджикистана (10%), Казахстана (7%), Армении (5%), Узбекистана и Азербайджана (3,5%).

В ведомстве добавили, что последние пять лет число иностранных граждан, приобретающих гражданство России, растет. Так, в 2020 году российское гражданство получили более 656 тыс. иностранцев, что на треть больше, чем годом ранее (497 тыс. человек). При этом за три месяца 2021 года гражданами РФ стали порядка 160 тыс. человек, примерно столько же, сколько за аналогичный период минувшего года.

28 апреля депутат Львовского областного совета от партии «Самопомощь» Роман Кизима предложил лишать гражданства жителей Украины, владеющих российскими паспортами. Парламентарии потребовали от правительства и Службы безопасности Украины разработать соответствующий законопроект.

24 июля 2020 года вступил в силу закон об упрощённом получении гражданства Российской Федерации. Соответствующий документ президент РФ Владимир Путин подписал 24 апреля 2020 года. Все иностранцы, приобретающие российский паспорт, будут обязаны пройти дактилоскопию, если раньше не проходили её. Предполагается, что это поможет обеспечить безопасность и препятствовать проникновению на территорию страны террористов.