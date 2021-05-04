Участницы спортивного марафона в Казани устроили неоднозначную разминку перед мечетью Кул-Шариф, чем возмутили многих жителей города. Мероприятие прошло в священный месяц Рамадан.

На видео, опубликованном в соцсетях, несколько девушек в обтягивающих спортивных леггинсах приседают на камеру на фоне соборной мечети «Кул-Шариф», расположенной на территории Казанского кремля.

Заместитель главы Духовного управления мусульман и муфтия Татарстана Рафик Мухаметшин в своем комментарии для издания «Подъем» назвал ролик провокацией.

«Это недопустимо. Можно было найти другой фон. Я думаю, с их стороны это провокационные действия. Мы не поддерживаем такие деяния. Хотя они могут ссылаться на светское государство – что хотим, то и делаем, но для религиозного мусульманского сообщества такие формы неприемлемы», – заявил Мухаметшин.

В свою очередь, автор видео с зарядкой пояснила, что мечеть попала в кадр случайно: девушки разминались на специально построенной к марафону сцене, которая расположена на фоне мечети, и если предъявлять претензии, то только организаторам забега.

В 2016 году в Татарстане случился похожий инцидент. Тогда певица Резеда Ганиуллина станцевала в полупрозрачной одежде на фоне Белой мечети в городе Булгаре, за что имам казанской Закабанной мечети Сейджагфар Лутфуллин обозвал певицу «позором татарского народа».

Позже Следственный комитет Татарстана начал проверку клипа на «оскорбление чувств верующих». В итоге Ганиуллина удалила скандальный клип.